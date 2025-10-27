Four Roses soll zum Verkauf stehen

Wie der Whisky Advocate schreibt, und sich dabei auf einen Bericht der Financial Times beruft, die sich wiederum auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, sucht die japanische Kirin Holdings für ihre US-amerikanische Bourbon-Marke Four Roses einen Käufer. Dem Bericht zufolge hat der japanische Eigentümer UBS beauftragt, einen Käufer für die traditionsreiche Marke zu finden. Erste Gebote werden bereits im November erwartet. Mit dem Verkauf von Four Roses möchte Kirin 1 Milliarde Dollar einnehmen.

Kirin Holdings erwarb Four Roses im Jahr 2002 , und reaktivierte die Bourbon-Marke innerhalb der USA wieder. Zuvor war Four Roses jahrelang als Blended Whiskey der unteren Preisklasse verkauft worden. Die Bourbon-Produktion war ausschließlich für den Export, hauptsächlich nach Japan, bestimmt. Mittlerweile belegt Four Roses nach Volumen den achten Platz unter allen Bourbon-Marken weltweit. Laut der Impact Databank verkaufte, wie der Whisky Advocate schreibt, Four Roses im vergangenen Jahr 1 Million cases weltweit, davon in den USA alleine 425.000. Laut dem Bericht der Financial Times erwirtschaftet Four Roses jährlich einen bereinigten Gewinn von rund 70 Millionen US-Dollar.