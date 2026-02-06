Gallo kauft Four Roses um 775 Millionen Dollar von Kirin

Die traditionsreiche Bourbonmarke Four Roses wechselt um 775 Millionen Dollar den Besitzer: und sie kommt aus japanischer Hand wieder zurück in US-Besitz. Kirin (uns vor allem vor allem durch das japanische Bier und den eigenen Fuji-Whisky bekannt) hat die Marke an Gallo veräußert, berichtet The Spirits Business.

Der Kaufpreis enthält eine erfolgsbezogene Summe von 50 Millionen Dollar, die nur dann zur Auszahlung kommt, wenn der in Lawrenceburg, Kentucky, ansässige Bourbon, ein bestimmtes Umsatzziel erreicht. So ist zunächst einmal die Summe von 725 Millionen Dollar fix.

Kirin hatte Four Roses im Jahr 2002 gekauft und von einem „Wühltisch-Bourbon“ wieder zu einer hochwertiger angesiedelten Marke gemacht. Gerüchte über Verkaufsabsichten gab es bereits im Oktober des Vorjahres, als ein kolportierter Wunschpreis von einer Milliarde Dollar genannt wurde (wir berichteten damals hier).

Gallo, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, hat bislang im Whiskybereich in die Marke Horse Soldier Bourbon investiert und bezeichnete die Whiskeysparte als „weiße Fleck“ auf der Landkarte ihrer Produkte.

Der Deal soll Mitte des Jahres abgeschlossen sein, falls die Kartellbehörden in den USA zustimmen.