Whiskystats.net: Auktionspreise für Whisky ziehen wieder an – Rosebank gewinnt deutlich

Zum ersten Mal seit August 2025 hat der breite Whisky Stats Whisky Index, er bildet die 500 meistgehandelten Whiskys am Sekundärmarkt ab, wieder zugelegt. Mit einem Plus von 1,4% spiegelt er dabei vor allem zwei Dinge wieder: Ein fortgesetztes Minus bei japanischen Whiskys (-4,5%) und ein deutliches Plus bei schottischen Abfüllungen (+2,5%).

Deutlich zugelegt haben dabei vor allem zwei Destillerien: Rosebank und Macallan.Vor allem Rosebank konnte mit einem Plus von 12,3% im Januar fast die Hälfte der Verluste des Vorjahres wettmachen. Macallan konnte mit einem Plus von 5,4% den starken Einbruch im Dezember (6,6%) nahezu eliminieren und notiert nun auf dem Niveau, das die Abfüllungen stabil zwischen Mai und November 2025 hielten.

Glenmorangie war zweitbester Performer im Januar 2026, berichtet der Whiskystats Report – seit dem Höhepunkt des Whiskymarkts im Sommer 2022 haben die Bottlings der Brennerei fast 40% an Wert am Sammlermarkt verloren – jetzt im Januar 2026 ging es um satte 12% bergauf.

Auch Glenallachie hat im Januar 7,4% an Wert zugelegt, nachdem es in den letzten fünf Monaten immer bergab ging.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Januar das schlechte Ende des Vorjahres am Sammlermarkt wieder wettgemacht hat. Ob dies ein anhaltender Trend ist oder eine kurfristige Gegenbewegung, werden wir in einem Monat vielleicht schon besser einordnen können…