Neu: Village Witch von Tastillery – ein Secret Rye mit Stout Cask Finish

Mit Cask Creatures will Tastillery höchst ungewöhnliche Abfüllungen für Whiskyfreunde präsentieren – und gleich das erste Bottling, das soeben erschienen ist, legt in dieser Beziehung vor: Village Witch ist ein Secret Rye Whisky, der die letzten sechs Monate seiner Reifung in einem Stout-Fass lag.

Was das mit ihm geschmacklich gemacht hat und wo sie die neue Abfüllung bekommen können (sie ist auf 138 Flaschen limitiert), lesen Sie hier:

RENNT SCHNELL VOR’S HAUS UND WINKT IHR ZU! DIE VILLAGE WITCH IST DA!

Die limitierte Batch 01 unserer neuen Reihe „Cask Creatures“ wird euch verzaubern.

Village Witch ist der fulminante Start der Cask Creatures, unserer neusten Reihe von verwegen gereiften Single Cask Eigenabfüllungen. Individuell und stilvoll gestaltet präsentieren sich diese spezialgelagerten, hochprozentigen Köstlichkeiten, deren Finish alle Konventionen ignoriert, alle Grenzen des Bekannten sprengt. Jenseits aller Regeln und offen für das Außergewöhnliche fragen wir für diese außergewöhnlichen Raritäten nie: „Warum?“, sondern immer „Warum nicht?“.

Nach genau diesem Motto wurde ein Secret Rye Whiskey mit kräftigen 50 Volumenprozenten in ein frisch entleeres Stout-Fass übergeben. Das Ergebnis hat uns beim Tasting Monat um Monat begeistert, nach einem halben Jahr war das Ergebnis gleichermaßen unerwartet kräftig als auch unbeschreiblich köstlich.

Ab sofort ist die auf nur 138 Flaschen limitierte Erstausgabe in unserem Onlineshop erhältlich unter: https://tastillery.com/products/cask-creatures-01-village-witch

Cask Creatures 01 „Village Witch“

Single Cask Straight Rye Whiskey mit 50% Vol. Tasting Notes:

Nase: Roggen, karamellisiertes Malz, Ahornsirup

Gaumen: Leicht rauchiges Stout, Karamellfudge, Malzbier, geröstetes Getreide, kandierte Zitrusfrüchte

Nachklang: Dunkle Schokoladencreme, trockene Mineralität, dunkle getoastete Eiche, Karamellcrunch

Cask-Details: Secret Straight Rye Whisky, gereift in frischen Eichenfässern, 6 Monate gefinished im frisch entleeren Ex-Stout Cask

Flaschenanzahl: 138

Das Aroma eines in frischen Eichenfässern gereiften Straight Rye Whiskeys mit kräftigen 50 Volumenprozenten wird euch direkt nach dem Entkorken in die Nase steigen. Die sechsmonatige Reifung in einem kleinen, frisch entleeren Stoutfass stattete den Rye mit einem intensiven Aroma von geröstetem Malz, einer tiefwürzigen Fudgenote und einer satten, dunklen Farbe aus. Das feine, duftende Raucharoma des Stouts verleiht dem American Whiskey eine überraschende Komplexität, welche neben der Süße von Karamell und Ahornsirup auch die duftende Frische von kandierten Zitrusfrüchten präsentiert. All das vereint zu einer beinahe unwirklichen Süffigkeit, die das Glas wie von Zauberhand ein ums andere Mal leer werden lässt. Der Nachklang wird auch den letzten Zweifler am Dorftresen in Erstaunen versetzen, denn das Elixier der Village Witch hinterlässt einen Eindruck, der an einen Abend in eurem Lieblings-Pub erinnert: Die feine Bitterkeit von cremiger, dunkler Schokolade, fein mineralisch und malzig duftend wie ein frisch geleertes Stoutglas und so tiefgründig süß wie der Tumbler mit eurem liebsten Whisky direkt daneben.

Die Reihe der Cask Creatures wird parallel zu unseren anderen Whisky Eigenabfüllungen Cosmic Casks und Legendary Casks fortgesetzt. Weitere Batches sind bereits in Vorbereitung.