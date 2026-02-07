Neues Exquisite Cask von The Caskhound: Speyside Distillery 30yo

Mit einem schönen und alten Einzelfass aus der Speyside Distillery setzt The Caskhound seine Serie Exquisite Casks fort: Der Speyside Distillery 30yo stammt aus dem Jahr 1995 und reifte in einem Sherry Butt. Die fassstark mit 52,7% vol. Alkoholstärke abgefüllten 175 Flaschen sind ab sofort erhältlich – und auch auf der THE VILLAGE in Nürnberg mit am Stand.

Hier alle Infos:

THE CASKHOUND präsentiert einen 1995er SPEYSIDE: 30 Jahre Reife, Charakter und Klasse

Mit der neuesten Abfüllung seiner EXQUISITE CASKS-Reihe bringt THE CASKHOUND-Gründer Tilo Schnabel einen Whisky ins Glas, der gleich mehrere gute Geschichten erzählt: ein 30 Jahre alter Single Malt aus der SPEYSIDE Distillery, der trotz vollständiger Reifung im Sherry Butt klar den Brennereicharakter in den Vordergrund stellt – und nicht nur deshalb eine Rarität ist. Denn die Destille zählt seit Kurzem offiziell zu den sogenannten „Lost Distilleries“. Entsprechend hoch ist die Relevanz dieser Abfüllung für Sammler und Liebhaber gereifter Whiskys.

Tilos EXQUISITE CASKS-Reihe ist die Heimat genau solcher Tropfen: Single Cask Abfüllungen ab 25 Jahren, sorgfältig ausgewählt, mit Tiefe, Charakter und Substanz. Dabei geht es nicht um Prestige um jeden Preis, sondern um das Zusammenspiel von Alter, Reife und Genuss – und um Whiskys, die sowohl erfahrene Liebhaber als auch neugierige Einsteiger begeistern können.

Eine leise Größe aus der Speyside

Die 1990 nahe Kingussie gegründete SPEYSIDE Distillery zählte zu den jüngsten Malt-Brennereien Schottlands, folgte von Beginn an jedoch einer bewusst traditionellen, entschleunigten Philosophie. Dank langer Fermentationszeiten und kompakter Brennblasen entstand ein weicher, fruchtbetonter und malziger Stil, der auf Balance statt Intensität setzte. Abseits der großen industriellen Player der Region bewahrte sich die Destille stets einen eigenständigen, handwerklich geprägten Charakter, der jenseits von Hype und Premiumisierung wachsendes Interesse fand.

Umso spannender ist der Blick auf unseren SPEYSIDE, der seine kompletten 30 Jahre in einem Sherry Butt verbringen durfte. Der Einfluss des offensichtlichen Refill Casks ist dabei bewusst zurückgenommen: kein lauter Sherry, keine süße Überzeichnung. Stattdessen unterstützt das Fass den Charakter des Destillats, rundet ihn ab und verleiht Tiefe – ohne ihn zu überdecken. Im Glas zeigt sich der Tropfen vielschichtig und souverän: reif, ausgewogen, mit feiner Süße, Würze und einer angenehmen Trockenheit im Nachklang. Kein Whisky, der beeindrucken will – sondern einer, der es einfach tut.

Offiziell erhältlich sind die 175 Flaschen dieser Abfüllung ab dem 7. Februar 2026 über die Website von THE CASKHOUND sowie bei ausgewählten Händlern. Besucher der Whiskymesse THE VILLAGE in Nürnberg haben jedoch bereits ab Freitag, den 6. Februar, die Gelegenheit, diesen besonderen Tropfen vorab zu verkosten. Sláinte!

EXQUISITE CASKS: SPEYSIDE 1995

Speyside Single Malt Scotch Whisky

30 Jahre alt (1995/2025) • 52,7 % Vol.

Fully Matured in a Sherry Butt

Auflage 175 Flaschen (0,7 l) à 224,90 Euro (UVP)

Nose: Leise und vielschichtig startet die Nase mit einem Hauch Umami, fast herzhaft, bevor sie in eine verspielte Richtung kippt. Gewürze, Weingummi und gezuckerte Erdbeeren tauchen auf, dazu Vanillesoße, Feigenkonfitüre und Kräuterhonig. Florale Noten und eingelegte Pfirsiche bringen Frische. Im Hintergrund ein wenig Pfeifentabak, begleitet von sanften Getreide- und Malzanklängen, die alles schön zusammenhalten.

Palate: Der erste Eindruck ist weich und samtig, dann kommt eine lebendige, klare Pfeffrigkeit ins Spiel. Kurz darauf breitet sich eine üppige, fast konfektartige Süße aus: Zucker-watte, Candys, Jelly Beans und überreife Früchte, bestäubt mit Puderzucker. Zimt und Nelken sorgen für Wärme, geschmorte Birne mit einem Schuss Weinbrand für Tiefe. Nussplätzchen, feine dunkle Schokoladenraspel und samtig-würzige Eichennoten runden das Bild ab.

Finish: Sehr lang, wärmend und angenehm trocken. Kräuter, ein Hauch Süßholz, getrocknete Beeren und Aprikosen bleiben zurück, dazu Leder und eine würzige Eichenstruktur, die ruhig und souverän ausklingt.

Wir empfehlen: Nach drei Jahrzehnten Ruhe im Fass zahlt es sich aus, dem Destillat eine angemessene Menge Zeit zu gönnen, sich im Glas entfalten zu können.

Ganz der Handschrift von THE CASKHOUND folgend, präsentiert sich auch diese Abfüllung unverfälscht: nicht gefärbt, ohne Kühlfiltration und in natürlicher Fassstärke.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de