Tastillery „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025 – Das Lager leert sich

Im letzten Juli war der kommende Dezember und die Weihnachtszeit noch weit weg. Doch mittlerweile befindet sich der Adventskalender von Tastillery, der im Sommer vorbestellt werden konnte, in der Auslieferung. Und so langsam leeren sich die Regale bei Tastillery. Wer sich also noch ein Exemplar der „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025 sichern möchte, sollte jetzt zugreifen.

Hier die gesammelten Infos zur Tastillery „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025:

UNSER LAGER LEERT SICH – Jetzt schnell zugreifen!

Tastillery „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025

Die Uhr tickt! Bald beginnt die Weihnachtszeit. Ihr sucht noch den perfekten Adventskalender für euch oder zum Verschenken? Dann greift jetzt zu, denn unsere Regale leeren sich schnell. Holt euch über den Shop der Tastillery Online GmbH den „24 Tastes of Whisky“ Edition 2025 und drei weitere Adventskalender, jetzt noch zum Vorzugspreis von nur 119,- EUR statt 149,- EUR.

24 Tastes of Whisky – Scotch, Bourbon und Co.

Hier geht’s nicht nur um Single Malt. Wir haben versucht, unterschiedliche Arten von Whisk(e)y sowie verschiedene Herkunftsländer zu finden, um das Thema in seiner vollen Breite abzudecken: Von traditionsreichen Herkunftsregionen wie Schottland, USA oder Irland bis hin zu Craft-Whiskys aus Spanien, Neuseeland und Indien. Aus nicht weniger als 10 Ländern findet ihr handverlesene Whisk(e)ys in der edlen Klappbox, die äußerlich wie ein wertvolles Ölgemälde in einer Bibliothek wirkt. Es zeigt eine mystische Landschaft, die vor einem dramatischen Himmel eine Auswahl von Malts aus Schottland und der ganzen Welt präsentiert.

Der schönste Adventskalender für Whisky Fans.

In gewohnt luxuriöser Aufmachung mit farbigem Magazin, kunstvoll gestalteter Verpackung und den einzigartigen 30ml Fläschchen kann jede der Boxen aufrecht direkt ins Regal gestellt werden, denn die Flaschen sind in bündigen Kunststoff eingebettet und damit perfekt entnehmbar. Dank der Doppeletiketten, die erst nach dem Abziehen der jeweiligen Nummer ihren Inhalt preisgeben, eignet sich das Set besonders gut für ein Blind Tasting mit Freunden.

JETZT NEU: Online Video Tasting für jeden Tag

Zusammen genießt es sich einfach am Besten. Deswegen gibt es zu jeder Abfüllung ein Tasting Video mit unserem Experten Florian. Mit noch mehr Hintergrundinfos und seinen persönlichen Tasting Notes nimmt er alle Genießer mit auf eine spannende Genuss-Reise.

Schnell sein lohnt sich, denn die Stückzahl ist begrenzt und eine Nachproduktion findet nicht statt.

Unter diesem Link können 24 Tastes of Whisky und die drei anderen Countdown-Kalender 24 Tastes of Gin, 24 Tastes of Rum und 24 Tastes of Spirits in der gleichen, hochwertigen Aufmachung noch rechtzeitig zum Start der Adventszeit bestellt werden.

https://tastillery.com/products/whisky-adventskalender-2025