Jetzt erhältlich: Die Slyrs Weihnachts-Edition 2025

In einer kleinen Auflage von nur 450 Stück ist ab sofort die Slyrs Weihnachts-Edition erhältlich. Der Single Malt Whisky aus dem Jahr 2020 reifte zunächst drei Jahre in amerikanischer Weißeiche. Anschließend erhielt er ein Finish in einem Vin d’Orange-Fass aus Frankreich und einem Zwetschgenbrand-Fass aus einer regionalen Brennerei.

Hier alle weiteren Infos:

SLYRS Weihnachts-Edition – Limitiert auf 450 Flaschen!

SLYRS Single Malt Whisky Weihnachts-Edition 2025

Diese besondere Winteredition vereint festliche Aromen, handwerkliche Präzision und bayrische Leidenschaft. Dieser SLYRS aus dem Jahr 2020 reifte zunächst drei Jahre in amerikanischer Weißeiche, bevor er sein außergewöhnliches Finish in zwei einzelnen Fässern erhielt – einem Vin d’Orange-Fass aus Frankreich und einem Zwetschgenbrand-Fass aus einer regionalen Brennerei. Beide Fässer brachten ihre ganz eigene Charakteristik ein und schufen zusammen einen Whisky, der Wärme, Frucht und Tiefe perfekt miteinander verbindet.

Ein Genuss, der nach Kaminfeuer, festlicher Stimmung und genussvollen Winterabenden mit den Liebsten schmeckt – limitiert auf nur 450 Flaschen.

Tasting Note

Farbe: Leuchtender Bernstein mit goldenen Reflexen

Geschmack: Weich und rund mit fruchtigem Auftakt. Aromen von Orangenzeste, Trockenpflaume und Schokolade verbinden sich mit cremigem Toffee und sanfter Eiche. Das Zusammenspiel aus Süße, Würze und Frucht zeigt klare Handschrift und perfekte Balance

Geruch: Feine Süße von kandierter Orange und Honig, begleitet von reifen Zwetschgen und einem Hauch Vanille. Darunter liegen zarte Holznoten und ein Hauch Karamell – typisch SLYRS, ausgewogen und einladend

Nachklang: Lang, warm und elegant. Frucht und feine Eichenwürze klingen harmonisch aus – mit einem leichten Hauch von Honig und Orangenschale im Nachhall