Hans Kemenater verlässt die Slyrs Destillerie

Wie unter anderem das Spirituosen Journal berichtet, verlässt Co-Geschäftsführer und Master Distiller Hans Kemenater die Slyrs Destillerie, und dies auf eigenen Wunsch. Wie er auf seinem Linkedin-Profil angibt, begann Hans Kemenater 1999 seine Ausbildung zum Destillateur in der Lantenhammer Destillerie und war so bereits an der Herstellung des ersten Sysrs Whisky beteiligt, wie die Slyrs Destillerie auf ihrer Website schreibt. 2007 übernahm er dann die die Produktionsleitung der neuen Slyrs Destillerie, zehn Jahre später auch die Geschäftsführung.

Hans Kemenater will, wie das Spirituosen Journal schreibt, Slyrs weiterhin beratend zur Seite stehen. In einem Statement der Slyrs Destillerie, aus dem das Spirituosen Journal zitiert, heißt es: