Dienstag, 09. Dezember 2025, 12:01:38
Suche
DeutschlandMarkt

Hans Kemenater verlässt die Slyrs Destillerie

Auf eigenen Wunsch verlässt der Co-Geschäftsführer und Master Distiller die Brennerei, will ihr allerdings weiter beratend zur Seite stehen

Wie unter anderem das Spirituosen Journal berichtet, verlässt Co-Geschäftsführer und Master Distiller Hans Kemenater die Slyrs Destillerie, und dies auf eigenen Wunsch. Wie er auf seinem Linkedin-Profil angibt, begann Hans Kemenater 1999 seine Ausbildung zum Destillateur in der Lantenhammer Destillerie und war so bereits an der Herstellung des ersten Sysrs Whisky beteiligt, wie die Slyrs Destillerie auf ihrer Website schreibt. 2007 übernahm er dann die die Produktionsleitung der neuen Slyrs Destillerie, zehn Jahre später auch die Geschäftsführung.

Hans Kemenater will, wie das Spirituosen Journal schreibt, Slyrs weiterhin beratend zur Seite stehen. In einem Statement der Slyrs Destillerie, aus dem das Spirituosen Journal zitiert, heißt es:

„Die Gesellschafter danken Hans Kemenater sehr für seinen erfolgreichen und langjährigen Einsatz beim Aufbau und der Weiterentwicklung der einzigartigen Destillerie am Schliersee. Sie bedauern seinen Weggang.“

-Werbung-
SourceSpirituosen Journal
Vorheriger Artikel
Serge verkostet: Aberlour in einer Time Warp Session

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH