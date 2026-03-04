Mit Frank Junkmann und Philip Zollner holt sich die bayerische Traditionsbrennerei SLYRS zwei erfahrene Vertriebspersönlichkeiten (wieder) ins Boot. Wieder, weil Philip Zollner nach seinem Abgang in die Schweiz (wir berichteten hier) im Jahr 2022 wieder zu SLYRS zurückkehrt. Neu ist Frank Junkmann, der aus der Key Account Management kommt und zuvor bei Schwarze & Schlichte und Jägermeister tätig war.

Wir wünschen den Beiden viel Erfolg mit ihren neuen Aufgaben und bringen hier die offizielle Info der Brennerei:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SLYRS stellt Vertrieb neu auf und setzt auf Erfahrung, Struktur und Markennähe

Frank Junkmann wird Nationaler Verkaufsleiter B2B bei SLYRS, Philip Zollner verstärkt den Regionalvertrieb in München und Oberbayern

Die SLYRS Destillerie begrüßt Frank Junkmann als neuen Verkaufsleiter für Off-Trade, On-Trade und E-Commerce. Der 47-Jährige übernahm seine Position zum 1. März 2026 und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Spirituosenmarkt, im Key Account Management sowie im Handel mit. Junkmann war in leitenden Funktionen bei Schwarze & Schlichte und Jägermeister tätig. In seiner jüngsten Rolle als national fachlicher Leiter Salesforce Off-Trade verantwortete er die strategische Weiterentwicklung der Vertriebsprozesse, die Steuerung der Außendienstorganisation sowie die Umsetzung datenbasierter Performance-Modelle. Seine Arbeit war geprägt von der Entwicklung skalierbarer Systeme, klarer Steuerungsmechanismen und marktadaptierter Vermarktungskonzepte.

Durch diese breite Erfahrung vereint Junkmann analytische Präzision mit operativer Umsetzungskompetenz. Für SLYRS bedeutet dies eine weitere Professionalisierung der nationalen Vertriebsstrukturen: von stärker strukturierten Forecast- und Planungsansätzen über die Optimierung der Kanalarchitektur bis hin zur konsequenten Synchronisierung von Marke, Handel und Category-Anforderungen.

SLYRS Geschäftsführer Steffen Brandt betont: „Mit Frank Junkmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Strategen, der genau versteht, wie man Vertriebsorganisationen weiterentwickelt und Marken langfristig erfolgreich führt. Sein Eintritt ist für uns ein wichtiger Schritt hin zu einem noch strukturierteren, zukunftsorientierten Vertrieb von SLYRS.“

Frank Junkmann: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei einem Unternehmen, das den deutschen Whisky von Anfang an geprägt hat und als Deutschlands beste Destillerie ausgezeichnet wurde. SLYRS verbindet handwerkliche Qualität mit einer klaren Vorstellung davon, wie sich eine Marke im Premiumsegment entwickeln muss. Diese Kombination bietet ideale Voraussetzungen, um gemeinsam die nächsten Schritte im nationalen Vertrieb zu gehen.“

Ein SLYRS-Urgestein kehrt zurück: Philip Zollner übernimmt München und Oberbayern

Parallel zur Neubesetzung der nationalen Vertriebsleitung stärkt SLYRS auch den regionalen Vertrieb: Ab März kehrt Philip Zollner zu SLYRS zurück und übernimmt die Verantwortung für das Vertriebsgebiet München und Oberbayern.

Zollner ist eng mit der Geschichte und dem Erfolg der Destillerie verbunden. Der Ausgebildete Braumeister war seit 2010 bei SLYRS tätig und prägte über mehr als ein Jahrzehnt hinweg die Entwicklung der Whiskys maßgeblich. 2017 wurde er zum Betriebsleiter befördert und verantwortete bis 2022 die gesamte Produktion, Produktentwicklung sowie Innovationsarbeit der Destillerie. Zahlreiche Abfüllungen tragen noch immer seine sensorische und konzeptionelle Handschrift. Auch das erfolgreiche SLYRS Private Cask Programm geht maßgeblich auf seine Initiative zurück.

Nach seiner Zeit bei SLYRS übernahm Zollner die Position als Leiter Brennerei & Master Distiller in der Rugen Distillery in der Schweiz, einem der größten Whiskyhersteller des Landes. Dort vertiefte er seine internationale Erfahrung und erweiterte seine Perspektive auf Produktion, Markenführung und Marktmechanismen im Premiumsegment. Mit dieser Kombination aus tiefem Produktwissen, internationaler Destillationskompetenz und langjähriger Markenkenntnis kehrt Zollner nun in einer neuen Rolle zurück: nah am Markt, nah am Handel und nah an den Konsumenten in einer der wichtigsten Whisky-Regionen Deutschlands.

SLYRS Geschäftsführer Steffen Brandt sagt dazu:

„Philip Zollner ist ein echtes SLYRS-Urgestein und einer der Architekten unseres Erfolgs. Er kennt unsere Whiskys von der Maische bis zur Flasche und versteht zugleich, was Handel und Gastronomie brauchen. Dass er mit zusätzlicher internationaler Erfahrung zu uns zurückkehrt, ist für uns ein starkes Signal.“

Philip Zollner ergänzt:

„SLYRS war für mich immer Heimat – fachlich wie emotional. Umso mehr freue ich mich, jetzt wieder Teil der Marke zu sein und meine Erfahrung aus Produktion und internationaler Destillation direkt im Markt einzubringen. Besonders in München und Oberbayern fühlt sich das wie ein echtes Heimkommen an.“