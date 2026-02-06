Neu: SLYRS Zugspitz Whisky – nur dort oben zu bekommen, und 50x im Webshop

Einen spannenden Whisky hat SLYRS jetzt für die Zugspitzbahn produziert: Der SLYRS Zugspitz Whisky reifte das letzte seiner fünf Jahre in einem neuen amerikanischen Weißeichenfass oben auf 2962 Metern. Er wird auch nur im Shop der Zugspitzbahn zu haben sein – mit Ausnahme von 50 Flaschen, die über den SLYRS Webshop vertrieben werden.

Mehr Infos finden Sie untenstehend:

Neu: SLYRS Zugspitz Whisky

Ein Whisky, so außergewöhnlich wie sein Reifeort: Der SLYRS Single Malt Whisky Mountain Edition Zugspitz Whisky wurde exklusiv für die Zugspitzbahn abgefüllt und durfte nach vier Jahren Reifung in neuer amerikanischer Weißeiche ein weiteres Jahr auf 2.962 Metern Höhe auf Deutschlands höchstem Berg vollenden. In reiner Höhenluft und unter einzigartigen klimatischen Bedingungen entstand ein Single Malt von besonderer Klarheit und Tiefe – streng limitiert auf 692 Flaschen. Nur 50 Exemplare sind über unseren Webshop erhältlich, alle weiteren Flaschen exklusiv oben auf der Zugspitze. Jetzt schnell sein und Zugspitz Whisky sichern!

Verkaufsstart: 6. Februar 2026, 10 UhrNur solange der Vorrat reicht! Hier im Webshop

Dieser außergewöhnliche Single Malt Whisky basiert auf dem gleichen Ursprungsdestillat wie unser SLYRS Classic, entfaltet jedoch auf der Zugspitze seine ganz eigene Persönlichkeit. 2020 traditionell destilliert, reifte er zunächst fünf Jahre in handverlesenen American White Oak Fässern, bevor er im November 2024 auf 2.962 Metern Höhe auf der Zugspitze in drei exklusiven Fassvarianten weiter lagerte: Amarone, Marsala und Pineau des Charentes Rouge. Die Höhenlage, die klare Bergluft und das einzigartige Klima machen diese Edition zu einem der höchsten und außergewöhnlichsten Whiskylager Deutschlands.

Im Unterschied zur SLYRS Mountain Edition entfaltet dieser Whisky keinen rauchigen Buchenholzcharakter, sondern überzeugt durch feine, fruchtige Noten und eine elegante, vielschichtige Aromatik. Streng limitiert auf 692 Flaschen – ein echtes Sammlerstück für Genießer.

Tasting Notes:

Farbe: Bernstein mit goldenen Reflexe

Geruch: Reife rote Früchte, Amarone-Trauben, Nuancen von Marsala und feiner Vanille, begleitet von zarten Nussnoten

Geschmack: Harmonisch und elegant, fruchtige Süße trifft auf samtige Würze, dezente Holznuancen aus den drei Fassarten, dabei weich und rund

Nachklang: Lang anhaltend, warm und samtig, mit einem leichten Hauch von Beeren und Schokolade im Ausklang