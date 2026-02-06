Serge verkostet: Ben Nevis x6, die fünfte Ausgabe

Die letzte der insgesamt fünf Verkostungen von Whiskys aus Ben Nevis, bei denen es bislang jeweils sieben Abfüllungen zu besprechen gab, bringt diesmal nur sechs Bottlings mit, sodass wir mit deren Ende bei 34 verkosteten Ben Nevis stehen. Was sich nicht verändert hat, sind die durchgehend guten Bewertungen, die diesmal den Bogen von 89 bis 92 Punkte spannen.

Und das sind die Flaschen des Tastings in der tabellarischen Übersicht:

Abfüllung Punkte