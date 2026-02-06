Freitag, 06. Februar 2026, 15:08:51
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ben Nevis x6, die fünfte Ausgabe

Die letzte Session bringt wieder ausgezeichnete Bewertungen rund um die Marke von 90 Punkten

Die letzte der insgesamt fünf Verkostungen von Whiskys aus Ben Nevis, bei denen es bislang jeweils sieben Abfüllungen zu besprechen gab, bringt diesmal nur sechs Bottlings mit, sodass wir mit deren Ende bei 34 verkosteten Ben Nevis stehen. Was sich nicht verändert hat, sind die durchgehend guten Bewertungen, die diesmal den Bogen von 89 bis 92 Punkte spannen.

Und das sind die Flaschen des Tastings in der tabellarischen Übersicht:

AbfüllungPunkte

Ben Nevis 1996/2025 (45.7%, The Whisky Jury, refill hogshead, cask #1648, 260 bottles)92
Ben Nevis 1996/2025 (48.2%, The Whisky Jury, 6th Anniversary, refill hogshead, cask #348649, 270 bottles)89
Ben Nevis 1996/2025 (54.6%, The Whisky Jury for The Antelope, refill hogshead, cask #1354, 187 bottles)90
Ben Nevis 28 yo 1997/2025 (48.1%, Sansibar, Jens’s Personal Choice, refill sherry cask, cask #11, 198 bottles) 89
Ben Nevis 27 yo 1996/2023 (51.4%, The Whisky Blues, refill hogshead, cask #1333, 196 bottles)90
Ben Nevis 28 yo 1996/2024 (51.8%, East Village Company, Whisky Maniac, sherry butt, 72 bottles)90
