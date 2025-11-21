Whisky als Leidenschaft: Germany’s Best Whisky Awards 2026 (mit 23 Bildern)

Am Abend vor der InterWhisky in Wiesbaden wurden die Germany’s Best Whisky Awards 2026 verliehen – in sieben Kategorien und mit insgesamt 21 Preisen. Hier ist die Presseaussendung des Veranstalters Der Whisky-Botschafter, der alle Preisträger nach Kategorien zusammenfasst – mit einer angehängten Bildergalerie zu dieser Veranstaltung.

Und wir stellen uns hier nochmals mit unseren herzlichsten Gratulationen an alle Preisträger ein!

Whisky als Leidenschaft: Germany’s Best Whisky Awards 2026

Kilchoman Distillery, SLYRS Bavarian Whisky und Rothaus sind die Gewinner

Die 11. Verleihung der Germany’s Best Whisky Awards 2026 fand am Vorabend der InterWhisky in Wiesbaden statt. Der Award wird vom führenden Branchenmagazin „Der Whisky-Botschafter“ vergeben. Die Verleihung brachte strahlende Sieger in insgesamt sieben Kategorien hervor. Mit Kilchoman wurde u.a. die einzige Farm-Destillerie auf der schottischen Whisky-Insel Islay ausgezeichnet. Der Award als beste Whisky-Destillerie National ging nach der großen Wiedereröffnung an SLYRS Bavarian Whisky in den Süden Deutschlands.

Wiesbaden, 14. November 2025 – Die Spannung und die Erwartung waren groß: Die elfte Ausgabe des wichtigsten Branchen-Awards für die Whisky-Szene, die Germany’s Best Whisky Awards wurde in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden in einer feierlichen Award-Verleihung vergeben. Die Awards würdigen besondere Persönlichkeiten, Projekte, Destillerien und ihre Produkte und stehen allesamt für Whisky-Genuss der Extraklasse. Die Kurhaus-Kolonnade in Wiesbaden fungierte als feierliches Ambiente für die Awards in insgesamt sieben Kategorien. Anwesend waren rund 100 geladene Gäste aus der nationalen und internationalen Whisky-Szene.

Auch in diesem Jahr konnten die Leserinnen und Leser des Whisky-Botschafters bei den Awards mitabstimmen. Die Resonanz an der Abstimmung war mit rund 16.000 Stimmen erneut überwältigend. „Die Idee, unsere Leserinnen und Leser in die Awards im Rahmen einer Umfrage miteinzubeziehen, war ein entscheidender Schritt zu mehr Transparenz für die Awards und ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Verleihung – damit handelt es sich um den transparentesten Award der Spirituosenbranche. Zudem zeigt der Erfolg, dass das Interesse an Whisky in Deutschland ungebrochen hoch ist und der Award eine internationale Strahlkraft ausübt, betont Christian H. Rosenberg, Initiator der Germany’s Best Whisky Awards C Herausgeber von „Der Whisky-Botschafter“.

Internationaler Glanz und anerkannter Whisky-Genuss aus Deutschland

Unter den zahlreichen Destillerien weltweit stach die Kilchoman Distillery von der schottischen Insel Islay besonders hervor. Gegründet im Jahr 2005, war sie die erste neue Destillerie auf Islay seit 125 Jahren. Der visionäre Anthony Wills, der zuvor für eine Single-Cask-Bottling-Company arbeitete, träumte von einer Farmdestillerie, die alle Arbeitsschritte vom Anbau der Gerste bis hin zum fertigen Whisky selbst durchführt. Eine weitere bemerkenswerte Destillerie ist die Lochranza Distillery auf der Isle of Arran. Diese Destillerie hat sich einen Ruf für ihre innovativen und aromatischen Whiskys erarbeitet. Zudem wurde die Maker’s Mark Distillery von Suntory Global Spirits ausgezeichnet. Sie ist ein Paradebeispiel für amerikanischen Whisky.

Bekannt für ihren handwerklichen Ansatz hebt sich Maker’s Mark durch ihren süßeren, weichen Geschmack von anderen Bourbon-Destillerien ab.

Bei den Whisky-Destillerien aus Deutschland konnten drei Destillerien besonders überzeugen. Platz 1 ging an die SLYRS Bavarian Whisky Destillerie. Eingebettet in die bayerischen Alpen, überzeugt SLYRS nach dem großen Umbau mit einer einzigartigen Pot-Sill (Brennblase) und einem großen Besucherzentrum. Die Störtebeker Whisky Brennerei folgte auf dem zweiten Platz. Die norddeutsche Destillerie bringt maritimen Charme in ihre Whiskys, welche aus regionalen Zutaten gewonnen werden und das raue Klima der Küste widerspiegeln. Die Ayrer´s Distillery, Teil der Hausbrauerei Altstadthof in Nürnberg, überzeugte mit einer Kombination aus traditioneller Braukunst und innovativer Whisky-Herstellung. Die Whisky-Szene in Deutschland erstrahlt 2026 auch mit neuen Gesichtern. Die beste Whisky Bar ist das Whisky Dungeon in Münster, gefolgt von Jack’s Living Room in Stuttgart und der Xaver Bar C Lounge in Peiting. Als bester Whisky Shop wurde Scotch Broth Whisky C Whiskyakademie in Fürth ausgezeichnet, dicht gefolgt von Whisky For Life in Frankfurt und Wein C Whisky Feinkost Reifferscheid in Bonn.

Whisky-Persönlichkeiten geehrt: Auszeichnung für Ewald Stromer

Bei den diesjährigen Whisky-Persönlichkeiten wurden zudem drei herausragende Markenbotschafter besonders hervorgehoben. Ewald Stromer wurde nach rund 15 Jahren bei Remy Cointreau (u.a. Bruichladdich Distillery) mit dem Titel „Best Brand Ambassador Of The Year 2026“ ausgezeichnet. Ganz gleich ob in Deutschland, Schottland, Irland oder Amerika, die Kunst des Whisky-Handwerks erlebt eine herausragende Variabilität im Rahmen ihrer Schaffenskunst.

Die Gewinner der GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS 2026:

BEST WHISKY DISTILLERY INTERNATIONAL

Kilchoman Distillery (Import by Hanseatische Weinhandelsgesellschaft) Arran Whisky, Lochranza Distillery (Import by Kammer-Kirsch) Maker´s Mark Distillery (Suntory Global Spirits)

BEST WHISKY DISTILLERY NATIONAL

SLYRS Bavarian Whisky Destillerie Störtebeker Whisky Brennerei Ayrer´s Distillery, Hausbrauerei Altstadthof

BEST WHISKY OF THE YEAR INTERNATIONAL

Bunnahabhain 18 Jahre (Import by Sprithoeker) The Glendronach «Ode to the Dark» (Brown-Forman) Glenfiddich 16 Jahre Aston Martin F1 (William Grant & Sons)

BEST WHISKY OF THE YEAR NATIONAL 2026

Black Forest Single Cask Share «Highlander 2017» (Rothaus) Fading Hill Single Malt Whisky Peat Classic 5 Jahre (Birkenhof Brennerei) Heiligenberg Edition «Waldhaus am See» (HeiligenBergFeld Distillery)

BEST BRAND AMBASSADOR OF THE YEAR 2026

Ewald Stromer (Prestige Brand Ambassador Remy Cointreau, Bruichladdich) Pierre Kruff (Whisky Brand Ambassador Bacardi) Phong Ngo (Brand Ambassador Whyte & Mackay) / (Mack und Schühle)

BEST WHISKY BAR 2026

Whisky Dungeon, Münster Jack´s Living Room, Stuttgart Xaver Bar & Lounge, Peiting

BEST WHISKY SHOP 2026