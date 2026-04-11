Fremde Federn (405): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 405. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Andreas‘ Whisky Vitrine (Facebook) – Linkwood 10y von The Caskhound
- Malt Sherry Peat (Instagram) – SV Speyside (M) 2009/2025 16yo 100 Proof – exceptional cask #15 57,1%
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Murray McDavid Benchmark Glen Elgin 2014/2025
- Whisky Edition – Invergordon 35 Jahre (1987/2023) – Murray McDavid
- Hogshead Whisky – Linkwood 13y William Wallace – Legends of Scotland (whic)
- Keine halben Drinks – 10 Jahre keinehalbendrinks.de – 1960er Bruichladdich, Inverleven und St. Magdalene
- Glen Efze – Drei Weihnachtswhiskys zu Ostern
- Drams United – Bunnahabhain 8yo Signatory Vintage 100 Proof Edition #31
- Whisky & Film – Wolfburn Aged 12 Years – Bourbon & Oloroso Sherry Casks – 46 % Vol.
- Whiskypäpste Tübingen – St. Kilian Exceptional Range Ex Mugi Shochu mit 55,5%
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, kommerzielle Links enthalten.