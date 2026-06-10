Der irische Whiskey Bonder Two Stacks hat mit dem in Brüggen beheimateten Spirituosen Importeur Haromex Development GmbH einen Vertriebspartner in Deutschland gefunden – und kommt nun mit der Fruit Drops Serie auf den deutschen Markt.

Die Fruit Drops Serie nutzt interessante Fässer für die Nachreifung seiner Whiskeys und bringt drei Abfüllungen mit Finishes in Apple Brandy Cask, Apricot Brandy Cask und Blackberry Brandy Cask – Fruit Drops eben (wir haben sie zu ihrem Erscheinen in Irland hier vorgestellt).

Mehr zu den drei Startabfüllungen, die bislang nur in Irland erhältlich waren und die Sie ab sofort im ausgesuchten deutschen Fachhandel finden, untenstehend:

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Two Stacks – Fruit Drops // Erstmals in Deutschland

Der in Brüggen ansässige Spirituosen Importeur Haromex Development GmbH geht mit dem irischen Whiskey Bonder Two Stacks die ersten Schritte im Whiskey Segment.

Two Stacks wurde 2020 gegründet und kann als Whiskey Bonder zahlreiche Destillen aus Irland zu seinen Partnern zählen. Dabei werden nur feinste Tropfen ausgewählt und als aromenstarke Whiskeys und Single Malts abgefüllt. Der Fokus liegt dabei auf der Wiederbelebung alter Stilistiken des Irish Whiskeys, kombiniert mit einer nachhaltigen Produktion sowie diversen innovativen Produkten und Ideen.

Die Fruit Drops Serie macht dabei den Anfang. Sie zeichnet sich durch die Lagerung in verschiedenen Brandy Fässern aus. Die drei Varianten sind Apple Brandy Cask Finish, Apricot Brandy Cask Finish und Blackberry Brandy Cask. Die Nachlagerung wird individuell betrachtet und ist Ergebnisorientiert, daher reichen die Zeiträume von 6-24 Monate. Alle Abfüllungen überzeugen durch ihre individuellen, außergewöhnlich fruchtigen und aromatischen Nuancen.

Frisch, kreativ und komplex!

Als Basis nutzt die Serie einen Basis Blend aus vier verschiedenen Getreidesorten und vier Destillationsarten. Hergestellt wurde dieser von der Great North Distillery.

Die Fasstypen umfassen – neben den individuellen Finish-Fässern – Virgin Oak,

ex Bourbon und Oloroso Sherry.

Der Alkoholgehalt mit 50% ABV ist ganz bewusst gewählt und lässt alle Aromen optimal zur Geltung kommen. Auf Farbe und Kältefiltration wurde vollständig verzichtet.

Die Aromen lassen sich am besten wie folgt beschreiben:

Apple Brandy Cask Finish

Ein lebhafter und fruchtiger Whiskey mit Noten von frischem Apfel, Sorbet, Gewürzen und Karamell, abgerundet durch Eichenholz und einen langanhaltenden, spritzigen Abgang.

Apricot Brandy Cask Finish

Anhaltende Noten von Eiche, feiner Nussigkeit und einer raffinierten Süße hinterlassen einen seidigen Nachhall von Aprikose, Mandel und dezenten Gewürzen.

Blueberry Brandy Cask Finish

Dieser Whiskey vereint auf wunderbare Weise saftige Brombeernoten mit würzigen Akzenten und Vanille. Daraus entsteht ein kraftvoller und zugleich ausgewogener Whiskey, der sich sowohl zum puren Genuss als auch für kreative Cocktails eignet.

Ab sofort sind diese besonderen Tropfen im ausgewählten Fachhandel erhältlich.