Two Stacks eröffnet neue Anlage in Newry

Die irische Whiskymarke Two Stacks hat in Newry/Nordirland am letzten Donnerstag ihre neue Lager-, Blending- und Abfüllanlage eröffnet. Die 6.000 square-foot (knapp 590 qm) große Anlage ist die „erste ihrer Art“ in Newry seit mehr als einem Jahrhundert. Teil dieses neuen Komplexes sind auch Sonnenkollektoren, diese liefern Strom für die elektrischen Maschinen vor Ort. Zusätzlich bieten sie auch Lademöglichkeiten für die Elektroautos der Mitarbeiter. Ebenfalls neu: Eine Abfüllanlage für 100-ml-Getränkedosen für die Abfüllung Two Stacks’ Dram in a Can. Diese Anlage soll die „einzige 100-ml- Abfüllanlage ihrer Art in Europa“ sein.

Two Stacks’ Dram in a Can wird mit 43% Volumen abgefüllt, erhältlich sind Two Stacks Green – ein Blend aus Grain Malt & Pot Still Whiskey – sowie der Single Malt Two Stacks Blue.