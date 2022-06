Neu bei irish-whiskeys.de: Two Stacks Honey Bourbon Cask Finish

Bei irish-whiskeys.de ist nun der Two Stacks Honey Bourbon Cask Finish erhältlich, ein Single Malt aus Irland, der mit einem raffinierten Finishing-Verfahren nochmals geschmacklich verfeinert wurde – mehr darüber lesen Sie nachfolgend:

Endlich eingetroffen: Two Stacks Honey Bourbon Cask Finish

Two Stacks Whiskey lässt die Tradition des Whiskey Bonding wiederaufleben. Früher war es in Irland normal, das Pubbesitzer und Lebensmittelhändler ihren Whiskey selbst geblendet und abgefüllt haben. Heute kommt die Tradition mehr und mehr zurück nach Irland. Auch Two Stacks füllt den Whiskey in eigene Fässer um, lässt ihr reifen und komponiert dann individuelle Blends.



Ihr Augenmerk liegt auf der Qualität und nicht Quantität. Die Fässer entleeren sie manuell und jede Flasche wird per Hand gelabelt. Sie verwenden die traditionellen Techniken, um Whiskey zu botteln.

Two Stacks Smoke & Mirrors ist ein Single Malt Whiskey, der 2fach gebrannten fruchtigen Malt Whiskey mit Peated Malt vereint. Dieser Two Stacks Smoke & Mirrors hat dann nochmal ein besonderes Finish erhalten.

Vol.: 55,7%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: gebrannter Toffee, smocked Honey, Vanille, Gischt

Geschmack: Honeycomb, würzige Vanille, Salzkaramel, Zimt, nussiger Rauch

Nachklang: süßer Lagerfeuerrauch, langanhaltend mit Würze

Zunächst wurde eine Mixtur aus amerikanischem Whiskey und Honiglikör in ein First-Fill Bourboncask gefüllt, um dem Fass eine süße Note zu verleihen. Doch bevor dann der Whiskey für ein Finish in dieses Fass kam, wurde nochmal für 4 Monate ein Dot Brew Bier in das Fass gefüllt, um genau zu sein ein 13% starker Barley Wine mit hohem Roggenanteil. Dies hat die Süße im Fass reduziert und eine zweite Komponente hinzugefügt: einen nussigen Karamelcharakter.



Nachdem das Bier entleert wurde, kam der Two Stacks Smoke & Mirrors für 4 Monate in dieses Fass, um dieses einmalige Finish zu erhalten.