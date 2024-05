Es ist mittlerweile ein Fixpunkt im deutschen Whiskykalender geworden: Das Irish Whiskey Wochenende von irish-whiskeys.de findet auch 2024 wieder statt, zum fünften Mal bereits. Die Online-Veranstaltung am 23. und 24. November 2024 bietet einen umfassenden Überblick über Aktuelles im Bereich Irish Whiskey, aber auch irische Musik und damit ein besonderes Feeling über Information und Verkostungen hinaus.

Die Vorankündigung des Irish Whiskey Wochenende 2024 finden Sie untenstehend – und natürlich auch in unserem Eventkalender – für Ihre Planung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Das Irish Whiskey Wochenende kehrt im November 2024 zurück

Auch im Jahr 2024 kehrt das Irish Whiskey Wochenende wieder auf die Bildschirme der Fans der Whiskeys von der Grünen Insel zurück. Hierbei findet die fünfte Edition des beliebten Online-Events am 23. und 24. November statt. Dies teilt Veranstalter Irish-Whiskeys.de nun mit.

Irish Whiskey Wochenende 2024: Masterclasses & Irish Music

Seit Einführung im Jahr 2020 hat sich das Irish Whiskey Wochenende als Event im Jahreskalender der deutschen Whiskey-Gemeinde fest etabliert. Deshalb freut sich Organisatorin Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de sehr, das diesjährige Event anzukündigen: “Nachdem auch das Festival im letzten Jahr ein guter Erfolg war, freuen wir uns sehr die jährliche Tradition nun auch in der fünften Edition fortzusetzen.”

Wie gehabt findet das Irish Whiskey Wochenende im November statt. Am 16. und am 17. November begrüßen Mareike Spitzer und ihr Team wieder Vertreter irischer Brennereien und Abfüller zu einzelnen Masterclasses. Diese streamt sie online so dass Zuschauer über eine Plattform den Einzelevents beiwohnen können. Dazu wird es wieder Samples geben, die im Vorfeld zu erwerben sind und während der Streams verkostet werden können. Aufgelockert wird die Veranstaltung mit guter irischer Musik.

Die Bekanntgabe der Teilnehmer und Abfüllungen erfolgt später im Jahr. “Wir empfehlen allen, unserer Webseite www.irish-whiskey-wochenende.de und unseren Social-Media-Kanälen zu folgen”, rät Mareike Spitzer. Das Social-Media-Handle lautet @irishwhiskeywochenende.