Irish-whiskeys.de bringt einen neuen, deutschlandexklusiven Whiskey des Bonders J.J. Corry in den Fachhandel: Die J.J. Corry Bonder’s Edition ist ein 7 Jahre alter Single Malt Single Cask mit einem intensiven Finishing in einem Palo Cortado Sherry Fass.

Alle Informationen zum Bonder und dem Whiskey, der um 74,90 Euro auch im Webshop des Importeurs zu finden ist, in dem nachfolgenden Text, den uns der Importeur zur Verfügung gestellt hat:

Neues Release von Whiskey Bonder J.J. Corry: Exklusive Bonder’s Edition für Deutschland

Nach längerer Pause erscheint jetzt ein neues Single Cask Release von Whiskey Bonder J.J. Corry auf dem deutschen Markt. Hierzu suchte Importeur Irish-Whiskeys.de für die neue J.J. Corry Bonder’s Edition ein Einzelfass aus dem Warehouse im County Clare aus. Entstanden ist ein siebenjähriger Single Malt mit langem Finish in einem Palo Cortado Sherryfass.

J.J. Corry Bonder’s Edition: 7 Jahre Single Malt Single Cask

Die J.J.Corry Bonder’s Edition 7 Jahre Single Malt ist ein Single Cask Whiskey aus dem Sherryfass mit der Nummer 384. Hiervon sind insgesamt 336 Flaschen in Fassstärke erhältlich. Der Alkoholgehalt beträgt 57,9 Prozent. Den New Make für diesen Whiskey bezog Whiskey Bonder J.J. Corry aus der Great Northern Distillery und lagerte ihn in eigene Ex-Bourbonfässer von Woodford Reserve aus Kentucky.

“Der Whiskey erhielt ein Finish für satte 19 Monate in einem Palo Cortado Sherryfass,” berichtet Mareike Spitzer. Hierbei überzeugte sie der Einfluss des Sherryfasses voll: “Als wir verschiedene Fässer probierten, war dieses hier schnell mein Favorit.” Das Palo-Cortado-Fass selbst importierte Whiskey Bonder J.J. Corry aus der prestigeträchtigen Küferei Casknolia in Montilla in Spanien. Dazu reiste die Gründerin Louise McGuane von ihrem Sitz an der windigen Westküste Irlands in das sonnige Spanien und wählte eine Reihe von Fässern für ihr Warehouse aus.

Tasting Notes

Mareike Spitzer beschreibt ihren neuesten Whiskey wie folgt: “In der Nase kommen geröstete Haselnüsse, Milchschokolade, Marzipan aber auch Pflaume zum Vorschein. Der Geschmack hat dann eher dunkle Schokolade, getrocknete Pflaumen, mehr Röstaromen wie geröstetes Holz und gerösteter Sesam. Aber auch Holunderblüten.” Das Finish des J.J. Corry Bonder’s Edition 7 Jahre Single Cask ist langanhaltend. “Mehr dunkle Schokolade und viele Würznoten, die lange nachklingen,” so Mareike Spitzer von irish-Whiskeys.de.

J.J. Corry und Irish-Whiskeys.de: Traditionelle Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen J.J. Corry und Irish-Whiskeys.de hat eine gute Tradition. Bereits zum fünften Male hielten die beiden Inhaberinnen Louise McGuane und Mareike Spitzer gemeinsam ihre Nasen in verschiedene Fässer um einen Whiskey zu kreieren. Hieraus resultierten die Bonder’s Blends 2 bis 4 sowie ein Special Release für die Facebookgruppe “Irish Whiskey Freunde”. J.J. Corry Bonder’s Editon 7 Jahre Single Cask ist ab sofort im deutschen Fachhandel und im Onlineshop von Irish-Whiskeys.de erhältlich.