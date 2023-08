Neu bei irish-whiskeys.de: Erstes Single Cask aus der Connacht Distillery für Deutschland

Aus der Connacht Distillery erscheint die erste Einzelfassabfüllung für den deutschen Markt. Die Abfüllung entstand in enger Zusammenarbeit mit Head Distiller Ryan Friesen, der deutschen Expertin Julia Nourney und dem deutschen Importeur Irish-Whiskeys.de. Der Single Malt erhielt nach der Reifung in Ex-Bourbonfässern abschließend ein Finish über 15 Monate in einem Ex-Oloroso Sherry Cask.

Weitere Infos und Details finden Sie in der Presseaussendung, die wir von irish-whiskeys.de erhalten haben:

Exklusiv: Erstes Single Malt Single Cask aus der Connacht Distillery für Deutschland

Das Single Malt Single Cask aus der Connacht Distillery ist die erste Einzelfassabfüllung für den deutschen Markt. Es entstand in enger Zusammenarbeit mit Head Distiller Ryan Friesen, der deutschen Expertin Julia Nourney und Importeur Irish-Whiskeys.de. Hierbei lagerte der zweifach gebrannte Single Malt zunächst in Ex-Bourbonfässern. Anschließend erhielt er ein Finish über 15 Monate in einem Ex-Oloroso Sherry Cask. “Das hervorragende Sherry-Fass gab dem Whiskey eine herausragende Komplexität und Opulenz. Dazu kitzeln die 53,03 Prozent Vol. auch die letzten Geschmacksnoten heraus” weiß Importeurin Mareike Spitzer. Sie fährt fort: “Ein Whiskey, der uns zu jedem Anlass überzeugt und der während seiner Vor-Premiere auf der The Village Whiskey-Messe in Nürnberg dieses Jahr bereits viel Lob von allen Seiten erhielt.”

Connacht Single Cask Oloroso Sherry Whiskey

Vol.%: 53,03%

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein

Hersteller: Connacht Whiskey Company

UVP: 79,90 € über irish-whiskeys.de

Die Tasting Note

Exklusiv für diesen Whiskey hat uns Julia Nourney eine Tastingnote geschrieben, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Aroma: Rosinen und andere Trockenfrüchte wie Pflaumen und Feigen, Birnen- und Limettenschalen, Distel und Thymian, Anklänge von Eukalyptus, frisch zerstoßene grüne Pfefferkörner, Heidehonig, Leder und feuchter Tabak. Der Geruch ist insgesamt sehr komplex und opulent, aber gleichzeitig weich. Der Sherryfasseinfluss ist unverkennbar.

Geschmack: Während der erste Eindruck wieder markante Aromen des Sherry-Fasses aufweist, ist das Malz mit seinem intensiven Malzzucker ebenso kräftig und balanciert den Gesamteindruck. Gewürze wie Leder, Tabak und Lorbeerblätter haben sich intensiviert und rücken Noten von Trockenfrüchten und Zesten in eine Nebenrolle. Der Alkohol dieser Fassstärke ist hervorragend eingebunden und wirkt sehr weich.

Nachklang: Ölig und langanhaltend, dunkle Schokolade mit gerösteten Mandeln münden in ein furioses Finale aus Trockenfrüchten und wärmenden Gewürzen.

Die Connacht Distillery im einsamen Westen Irlands

Im Ort Ballina im County Mayo gelegen, gehört die Connacht Distillery zum ländlichen Westen Irlands. Connacht ist die Bezeichnung für die historische Provinz, zu der auch Mayo gehört. Dort baute eine Gruppe um den heutigen Master Distiller Robert Cassell die Brennerei in eine ehemalige Bäckerei. Auf drei maßgefertigten kupfernen Brennblasen entsteht seit 2016 der Connacht Whiskey. Bevor in 2021 die erste, eigene Abfüllung auf den Markt kam, veröffentlichte die Destillerie zugekaufte Whiskeys unter den Marken Spade & Bushel und Ballyhoo.