Schon einmal kooperierte die Powerscourt Distillery für einen Fercullen mit der Brauerei O Brother Brewing, allerdings nur für den irischen Markt – nun kommt erstmals ein Single Grain von dort mit diesem Fassfinish nach Deutschland, dank dem Importeur irish-whiskeys.de.

Was Mareike Spitzer für deutsche Whiskeygenießer hier in den Fachhandel bringt, ist nachfolgend in ihrer Pressemitteilung ausführlich beschrieben:

Neu: Fercullen Select Opus One 13 Jahre Single Grain – Powerscourt kooperiert mit lokaler Brauerei

Ein gutes Stout steht für viele als Synonym für irischen Biergenuss. Wie Kleeblätter und Harfen, gehört das dunkle, obergärige Bier zum Bild von Irland. Zudem harmonieren die Aromen von Stoutbierfässern wunderbar mit Whiskey. Das bezeugte die Powerscourt Distillery Ende 2022. Damals veröffentlichte sie – nur in Irland – einen Single Grain, der sechs Monate in Stoutbierfässern der lokalen Brauerei O Brother Brewing lagerte. Was seinerzeit bereits gut funktionierte, findet nun mit Fercullen Select Opus One 13 Jahre Single Grain seine Fortsetzung. Hierbei handelt es sich um dieselben Stoutfässer, lediglich lagerte der Whiskey nun insgesamt 17 Monate darin. Danke Importeur Irish-Whiskeys.de können sich auch deutsche Genießer ein Bild davon machen.

Fercullen Select Opus One 13 Jahre Single Grain

Die Powerscourt Distillery aus dem County Wicklow und O Brother Brewing sind Nachbarn. Lediglich 20 Kilometer entlang der Schnellstraße N 11 trennen die beiden Standorte im Osten der Grünen Insel. Diese Strecke legten Fässer der Brennerei im Frühjahr 2022 zurück, um von der Brauerei mit Opus One Stout befüllt zu werden. Anschließend ging deren Reise zurück an den Fuß des Sugarloaf Mountain, dem Wahrzeichen der Powerscourt Distillery. Ein Single Grain erhielt darin nun sein Finish in den Ex-Stoutfässern. Nachdem ein Teil bereits nach sechs Monaten veröffentlicht wurde, blieb ein weiterer Teil für nunmehr 17 Monate in dreien der Fässer. Dieser erblickt nun als Fercullen Select Opus One 13 Jahre Single Grain das Licht der Whiskeywelt.

Abgefüllt in Fassstärke mit 56,6 Prozent Alkoholvolumen, schieben sich die intensiven Aromen aus dem Stoutfassfinish deutlich nach vorne. Hierbei harmonieren sie ausgezeichnet mit den sanfteren Einflüssen des 13-jährigen Single Grain Whiskey. Hierzu Importeurin Mareike Spitzer:

“Sowohl in der Nase als auch im Mund finden sich vielfältige Schokoladennoten wieder, gemischt mit Röstaromen und Haselnüssen. Aber auch verschiedene Früchte und Zitrus sind präsent.”

Vol.%: 56,6 %

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: dunkle Schokolade, Chilli, Limette, Grapefruit, Haselnuss, Malz

Geschmack: Schokoladenganaché, Butterpopcorn, Früchtebrot

Nachklang: Kakaobohnen, Zitrushopfen, geröstetes Malz



UVP: 74,90 €

Mit Fercullen Select Opus One 13 Jahre Single Grain fügt die Powerscourt Distillery ihrem Portfolio einen weiteren, hochwertigen Whiskey hinzu. Nach einem 15-jährigen Single Grain mit Madeira-Finish im letzten Herbst erschien jüngst ein 21-jähriger Single Malt in der 2023er Jahresedition.

“In die Reihe qualitativ hochwertiger Whiskeys passt der neue Fercullen Select Opus One herovrragend hinein. Dabei führt das Stout Cask jedoch in ganz andere Geschmackswelten.” Mareike Spitzer

Alle Whiskeys der Powerscourt Distillery sind im gut sortierten Fachhandel bundesweit und im Webshop von irish-whiskeys.der erhältlich.