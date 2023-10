Powerscourt Distillery veröffentlicht Fercullen 21 year old Batch 2

Die irische Powerscourt Distillery stellte in der letzten Woche die neueste Abfüllung in ihrem Fercullen Portfolio vor. Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung ihrer bisher älteste Whiskey-Abfüllung Fercullen 21 year old erscheint nun Fercullen 21 year old Batch 2. Bei diesem Single Malt Irish Whiskey entschied sich Master Distiller Paul Corbett für einen stärkeren Sherry-Einfluss. Das Endergebnis, so formuliert es die Powerscourt Distillery, ist eine nuancierte Mischung aus vollen, Sherry-betonten Fruchtaromen, gepaart mit der erfrischenden, cremigen Eleganz von in Ex-Bourbon Fässern gereiftem Whiskey.

Fercullen 21 year old Batch 2 ist mit 46 % abgefüllt, nicht kältefiltriert und in natürlicher Farbe. Die Abfüllung kann über die Website der Brennerei bestellt oder vor Ort in der Brennerei für 225 € erworben werden. 8.000 Flaschen der 2023er Abfüllung werden weltweit auf den Markt kommen, möglicherweise auch bei uns.