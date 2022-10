Powerscourt Distillery stellt Fercullen 21 year old vor

In der letzten Woche stellte die irische Powerscourt Distillery die neueste Abfüllung in ihrem Fercullen Portfolio vor. Fercullen 21 year old reifte 70 % in Bourbon-, zu 20 % in Oloroso- und zu 10 % in PX-Sherryfässern. Der Sherry-Anteil lagerte zunächst in Bourbonfässern, um dann weitere zwei Jahre in Fässern aus europäischer Eiche zu reifen.

Fercullen 21 yo ist ohne Kühlfiltrierung, mit 46 % ABV abgefüllt und auf 8.000 Flaschen limitiert. Die Abfüllung kann über die Website der Brennerei für 225 € bestellt werden. Der Versand erfolgt allerdings nur innerhalb Irlands. Mehr zur Powerscourt Distillery können Sie in unserem Video unseres Besuchs der Destillerie sowie in unserem Interview mit John Cashman, Head of Whiskey der Powerscourt Distillery, erfahren.