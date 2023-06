Irische Powerscourt Distillery investiert 25 Millionen Euro in Ausbau und Wachstum

Für den Ausbau der Produktionskapazitäten und Investitionen in globales Marketing nimmt die irische Powerscourt Distillery (Fercullen Whiskey), die erst unlängst ihren ersten eigenen selbst destillierten Single Malt Whiskey in Deutschland veröffentlicht hat, 25 Millionen Euro in die Hand. Das Geld stammt aus einem Kredit, den die PNC Business Credit vergeben hat.

Der General Manager der Brennerei, Roger Duggan, dazu:

“Leveraging our substantial whiskey stocks makes great sense. It will enable us to continue growing at the pace we want and further develop our brand globally. More importantly, it will allow us to achieve our ambitions with greater financial stability and certainty in the years ahead.”