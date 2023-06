The Spirits Business: Die zehn meistverkauften indischen Whiskys

Signature, Sterling Reserve, 8PM oder Royal Stag? Wenn Sie jetzt bei diesen Whiskynamen ins Grübeln kommen, geht es Ihnen wohl so wie der gesamten Menschheit – ausgenommen jener guten Milliarde, die in Indien lebt: Indische Whiskys, mögen sie auch von globalen Konzernen wie Pernod Ricard oder United Spirits (Diageo) stammen, sind sonstwo in der Welt eher unbekannt.

Es handelt sich bei ihnen um Blends, die für den indischen Markt produziert werden, und das in großen Mengen. Vier der zehn meistverkauften Spirituosenmarken weltweit sind indische Whiskys – und man schätzt, dass indischer Whisky im Jahr 2026 bereits eine Menge von 2,2 Milliarden Liter verkaufen wird.

The Spirits Business hat nun aus den Daten aus dem Brand Champions Report 2023 eine Liste der zehn größten indischen Whiskymarken kompiliert – für uns Europäer eine höchst interessante Entdeckungsreise in unbekannte Gefilde. Die Marken in aufsteigender Reihenfolge, was die Menge betrifft (bemerkenswerte Details dazu dann im Originalartikel):