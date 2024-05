Ardbeg Spectacular schon ab heute 10:00 für Committee Mitglieder bestellbar

Die Destillerie Ardbeg informiert darüber, dass die diesjährige Abfüllung zum Ardbeg Day, der Ardbeg Spectacular, ab heute für die Mitglieder des Ardbeg Committees in Deutschland und Österreich vorbestellbar ist. Diese frühe Möglichkeit, den Ardbeg Spectacular zu ordern, wird auch deshalb geboten, weil es in diesem Jahr keine eigene Committee-Abfüllung davon geben wird.

Hier das Schreiben im Namen von Jackie Thomson, dem Ardbeg Committee Chair:

SPEKTAKULÄRER EARLY ACCESS für das Ardbeg Committee

Liebe Committee-Mitglieder als Mitglieder unseres treuen Committees habt ihr das Privileg, unter den allerersten zu sein, die die diesjährige Limited Edition genießen können. Ardbeg Spectacular ist ab sofort für euch bestellbar – vor allen anderen.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Ardbeg wurde dieser Whisky in begehrten Portweinfässern und klassischen Ex-Bourbonfässern gereift. Wie Dr. Bill, unser Head of Whisky Creation, sagt:

„Dieser Whisky ist ein wahres Sammelsurium an Aromen! Völlig abgedreht und sehr spektakulär. Das ist ein Whisky für echte Freaks!“

Dunkle Farbe dieser erlesenen Portweinfässer öffnen einen wahren Zirkus im Glas: Duftender Lavendel, Vetivergras und Weihrauch gehen in eine reiche Mandelnussigkeit über. Torfrauch, Eukalyptusöl, Minzschokolade und Toffee mischen sich mit Noten geräucherter Pekannüsse, Kreosot und Teer. In der Manege lauern dezent-süße Birnenstreusel- und Weichtoffee-Noten.

Uns erreichten einige Anfragen, warum es nur eine Abfüllung in diesem Jahr zum Ardbeg Day gibt und keinen eigenen Committee Release. Der Grund dafür? Für einen Anlass wie diesen kann es einfach nur einen Hauptdarsteller geben

Slàinte!

Jackie Thomson

Ardbeg Committee Chair & Zirkusdirektorin