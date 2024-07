Neu: Ardbeg Anthology Pt. 2: Ardbeg 14yo The Unicorn’s Tale

Es war Mitte Oktober 2023, als wir in der TTB-Datenbank die Label zur zweiten Abfüllung der Ardbeg Anthology entdecken – jetzt ist der Ardbeg 14yo The Unicorn’s Tale auch offiziell von der Destillerie auf Islay vorgestellt worden (eine deutsche Pressemitteilung wird sicherlich bald folgen).

Nach dem The Harpy’s Tale mit Bourbon- Sauternes Fässern aus dem August des Vorjahres bringt der Ardbeg 14yo The Unicorn’s Tale nun eine Kombinationaus Bourbonfässern und Malmsey Madeira-Fässern. Die Reifezeit war diesmal 14 Jahre und abgefüllt wurde wieder mit 46% vol. Alkoholstärke.

Das sgat Dr Bill Lumsden über den Geschmack:

“The Unicorn’s Tale is the second release in this series, which has been created by marrying classic Ardbeg matured in Bourbon casks with a parcel of whisky wholly matured in sweet Madeira wine casks. The outcome is a whisky bursting with notes of banana bread and tropical fruit fused with Ardbeg’s hallmark flavours of camphor, lime zest and wood smoke. This 14-year-old whisky may appear sweet in nature, but its smoky side is not to be underestimated.”