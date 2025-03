Ab 10. März: Ardbeg nach Sturmschäden wieder geöffnet

Gute Nachrichten für alle Ardbeg Fans: Die wegen Sturmschäden aus Sicherheitsgründen geschlossene Brennerei (wir berichteten hier) wird ab Montag, den 10. März 2025 um 10:00 lokaler Zeit für Besucher wieder geöffnet sein. Ardbeg schreibt dazu in einer Anzeige in The Ileach, der Zeitung von Islay:

After the storm, after the repairs, after the wait – we’re finally reopening!



The Old Kiln Café is serving up morning coffee, homemade cakes, and hearty lunches – including many old favourites.



Need a change of scenery? Bring your laptop and work from the Old Kiln!



Tours & Tastings are back too! Explore our whisky, our history, and our Distillery.



We are open Monday to Friday, 10 am to 5pm, and we can’t wait to welcome you back.