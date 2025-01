Sturm Éowyn beschädigt Dach und Ufermauer von Ardbeg – Brennerei bleibt einige Tage geschlossen

Der Sturm Éowyn, der am Freitag Irland und Schottland heimgesucht hat, hat auch auf Islay Spuren hinterlassen, berichtet The Spirits Business. So hat er einige Brennereien in Mitleidenschaft gezogen, darunter auch Ardbeg. Dort muss die Brennerei noch einige Tage geschlossen bleiben.

Was ist geschehen? Der Sturm hat Teile des Dachs der Brennerei abgedeckt und zudem die Ufermauer der Brennerei beschädigt. Ein Posting des Old Kiln Restaurants bei Ardbeg auf den sozialen Medien berichtet auch, dass das Gelände der Brennerei vor einer Wiedereröffnung von herumliegenden Schutt gereinigt werden muss:

“Due to damage sustained during Storm Éowyn, Ardbeg Distillery, including the visitor centre, shop, café, and the production areas, will be closed for the next few days.

“We are relieved to share that everyone is safe, and no one was hurt. However, there is significant debris across the site, and we need to fully secure the area before reopening to ensure the safety of all staff and visitors.”