Wir verkosten: Bushmills 31 Years Old Single Malt Irish Whiskey Prestige Collection

Bushmills 31 Years Old Single Malt Irish Whiskey Prestige Collection

Bushmills Distilery

Madeira Cask finished

46,0% vol.

nicht gefärbt, nicht kühlfitriert

Sample zur Verfügung gestellt von Bushmills Distillery

Verkoster: Roland Graf

Der satte Bernstein-Ton im Glas passt zu dem nordirischen Whisky-Juwel. Tiefgründig sind die ersten Aromen, die bar jeder Schärfe (trotz 46% vol.) und Malzigkeit an die Nase kommen. Es handelt sich um einen dieser Single Malts, die Frucht und Würze gleichermaßen zum Strahlen bringen: Mango vor allem, dann pürierte Bananen („zergatscht“, würde der Österreicher sagen) und ein wenig auch Nektarine. Durch einen merklichen Biskuit-Teig-Duft fühlt man sich auch an Bananenschnitten erinnert. Wo wir beim Gebäck sind: Mandeln spielen in zweifacher Form – als Macarons (weich, fruchtig) und Cantuccini (röstig, würzig) eine Rolle in diesem reichhaltigen Duft.

Im Mund sind Nuss-Öl und ein Quäntchen Teriyaki-Sauce – Süße als Erbteil offenbar gut vorbelegter Fässer (wir schreiben es klar dem Madeira-Cask zu!) – die ersten Eindrücke. Dahinter wird es aber schnell fruchtiger und erneut auch exotisch. Zur Mango gesellt sich nun auch eine saftige Papaya. Sie ist ein seltener Gast in der Whisky-Welt, hat aber im Nachhall des „31 years“ ihren großen Moment. Regelrecht saftig wird der Geschmack da. Und es kommt noch besser. Denn drei bis fünf Minuten nach dem Schlucken ist auf einmal wieder die Mango da. Ausgeprägter als zuvor auch noch. Was nur zum Gesamturteil über diese Rarität beiträgt: Ein wirklich seltenes Vergnügen und ein herausragender Schluck!