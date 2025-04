Jackie Thomson verlässt Ardbeg

Gerüchte darüber gab es bereits seit Wochen, nun hat sie es selbst verlautbart und damit zu einer Nachricht gemacht: Jackie Thomson, seit fast 30 Jahren bei Ardbeg und zuletzt als Chair des Ardbeg Committee tätig, wird diesen Posten aufgeben und die Brennerei verlassen. Den diesjährigen Ardbeg Day wird sie noch dabei sein, um sich von den dort anwesenden Mitgliedern persönlich zu verabschieden.

Hier die Zeilen, die Jackie an die Committe-Mitglieder schrieb:

Liebe Committee Mitglieder,



wie es sich für Ardbeg gehört, verbreiten sich Neuigkeiten rasend schnell – daher teile ich heute mit euch Folgendes: Nach knapp 30 unglaublichen Jahren mit meinem ultimativen Lieblings-Whisky und meiner ultimativen Lieblings-Crowd, ist für mich die Zeit gekommen, weiterzuziehen. Es fühlt sich wie eine natürliche Fügung an, in den kommenden Jahren etwas anderes zu machen. Aber eines ist sicher – Ardbeg wird für mich immer etwas Besonderes bleiben, und dieses Committee weiterhin das schlagende Herz der Destillerie sein.



Von Anfang an stand das Ardbeg Committee für etwas Größeres als Whisky. Es hielt die Leidenschaft von Ardbeg am Leben und verbreitete die frohe Botschaft (und Drams) in aller Welt. Auch wenn man uns vor allem wegen des Whiskys besuchte, verließ man die Destillerie in Gemeinschaft. Es war mir eine große Ehre, Teil dieser Reise gewesen zu sein und die vielen Momente werden mir unvergesslich bleiben.



Auch wenn es sich gerade anfühlen mag, als ginge eine Ära zu Ende, so bleibt uns noch ein bisschen Zeit für ultimative, gemeinsame Momente. Ich kann den nächsten Ardbeg Day auf keinen Fall verpassen, deshalb freue ich mich, möglichst viele von euch bei meinem Abschied beim Fèis Ìle zu sehen.

Das Ardbeg Committee wird weiterhin fortbestehen, und zwar in den besten Händen, die man sich nur vorstellen kann, das kann ich euch versichern – mehr dazu in Kürze.



Ich danke euch für eure Leidenschaft, eure Verrücktheit und die vielen herzlichen Begegnungen und vor allem für eure Freundschaft.



Eure, in peat and passion,

Jackie Thomson

(Outgoing) Committee Chair