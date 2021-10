Distillery Visitor Centre Managerin Jackie Thomson neue Vorsitzende des Ardbeg Committees (mit Video)

Nachdem Mickey Heads nicht nur als Distillery Manager bei Ardbeg in Pension gegangen ist, sondern auch als Vorsitzender des Ardbeg Committees, musste auch seine Position nachbesetzt werden. Man wurde bei Ardbeg in den eigenen Reihen fündig und fand eine Person, die für den Job wohl prädestiniert ist wie keine andere:

Neue Vorsitzende des Ardbeg Committees ist die Distillery Visitor Centre Managerin Jackie Thomson – und sie wurde den Committee Mitgliedern in der Hauptversammlung des Ardbeg Committees von Distillery Manager Colin Gordon vorgestellt.

Sie selbst schreibt in einem Brief an die Mitglieder:

Liebe Committee Mitglieder



Diejenigen, die unsere Jahreshauptversammlung erlebten werden wissen, dass ich euch heute mit einem schicken neuen Titel schreibe. Ich bin offiziell eure neue Vorsitzende des Ardbeg Committees.



Zu sagen, dass ich stolz bin dieses Amt zu übernehmen, ist eine Untertreibung. Das Ardbeg Committee sind die ultimativ leidenschaftlichsten, sachkundigsten und loyalsten Whisky-Fans der ganzen Welt. Ich weiß das, weil ich in den letzten 20 Jahren so viele von euch getroffen habe – tatsächlich sind das schon über 20 Jahre? Unsere erste Hauptversammlung ist geschafft, wer weiß was im Lager auf das Committee wartet? Wie immer gilt: Lasst uns in Kontakt bleiben, teilt eure Ideen mit uns und genießt weiterhin einen ultimativen Dram Ardbeg! Slàinte!

Jackie Thomson

Distillery Visitor Centre Manager & Committee Chair (wie toll das klingt!)

Ein fast einstündiges Video der Hauptversammlung, in dem wiegesagt auch Jackie Thomson vorgestellt wird können Sie untenstehend oder auf Youtube nachsehen.

Wir wünsche Jackie viel Erfolg und Spaß bei ihrer neuen Aufgabe!