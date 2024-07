Whisky im Bild: Drei neue Gemälde von David Christopher Schlierenkämper – Bowmore, Glengoyne und Ardbeg

Über die Bilder von David Christopher Schlierenkämper (whisky & art) haben wir im Jahr 2022 ja schon einmal berichtet – und in unseren Beiträgen dürfen wir seine Gemälde immer wieder einmal mit freundlicher Genehmigung verwenden – nun hat uns David drei seiner neuesten Werke geschickt – und diese finden wir so gelungen, dass wir sie Ihnen in einer gesonderten Galerie hier im Rahmen unserer Serie Whisky im Bild vorstellen möchten.

Die drei Bilder zeigen die Brennereien Bowmore, Glengoyne und Ardbeg – wir haben sie in der Originalgröße belassen. Frühere Bilder von David finden Sie hier in unserem ersten Artikel.

Die Destillerie Bowmore. Gemälde von David Christoph Schlierenkämper.

Die Destillerie Glengoyne. Gemälde von David Christoph Schlierenkämper.

Die Destillerie Ardbeg. Gemälde von David Christoph Schlierenkämper.