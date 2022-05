Whisky & Art: Die Bilder des David Christopher Schlierenkämper

Seine Faszination für Whisky kann man auf verschiedene Arten zum Ausdruck bringen. Manche schreiben kunstvolle Tasting Notes, andere bauen sich opulente Whiskyzimmer, wieder andere machen Musik zum Thema Whisky.

David Christopher Schlierenkämper

Einen eigenen Weg zum Whisky hat David Christopher Schlierenkämper gefunden. Der Ruhrgebietler, der unter anderem auch gemeinsam mit seine Frau Ioanna Tastings und Whisky Experiences anbietet (mehr auf seiner Webseite www.whiskyandart.de) malt Destillerien in Öl. Er malt in verschiedenen Größen, auch auf Auftrag – und bietet auch Kunstdrucke seiner Werke an.

Wir möchten ihn hier Ihnen mit sieben seiner Werke vorstellen: