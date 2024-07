Video: Drohnen-Tour über die Baustelle der Nine Rivers Distillery in China

Die von einem internationalen Konsortium errichtete Nine Rivers Distillery in China begleiten wir mit unseren Berichten bereits seit dem Spatenstich im Jahr 2022. Das Projekt schreitet voran, und den aktuellen Zustand der Baustelle hat man seitens der Nine Rivers Distillery mit einen neuen, knapp fünf Minuten langen kommentierten Drohnenvideo dokumentiert. Mittlerweile sind die Gebäude schon weit gediegen, und man sieht auch einiges vom Umland wie zum Beispiel den Platz, wo bald einmal zusätzliche Lagerhäuser entstehen sollen.

Die Brennerei kommentiert das Video wie folgt:

We have another tour of the site thanks to actually having a few days without rain! This was recorded on Friday 12th July and is being uploaded on Saturday 13th July, so it’s pretty fresh. Let’s hope its worth the 2 hours it will take to upload.