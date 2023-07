Whisky im Bild: Baufortschritt bei der Nine Rivers Distillery in China

Seit den ersten Infos über die Nine Rivers Distillery in Da Chi, einem Ort im Xin Luo Distrikt, Longyan, Fujian Provinz, informieren wir Sie regelmäßig über den Status der Brennerei, die ein Joint Venture von China und internationaler Inverstoren ist. Wir informierten Sie über den Spatenstich im Februar 2022 (darin finden Sie auch eine gemaue Beschreibung der Gebäude der größten Single Malt Distillery Chinas, die uns der CEO und Gründer Nine Rivers Distillery, Jay Robertson, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Wir haben Sie in zwei Videos (hier und hier) über den Fortschritt der Bauarbeiten informiert, und wollen das heute mit einem brandaktuellen Luftbild der Baustelle ebenfalls tun. Die Dimensionen des Baus eröffnen sich erst nach genauerer Betrachtung: Hier wird absolut geklotzt, nicht gekleckert. Man sieht auch, dass sich seit März (dem Zeitpunkt unseres letzten Videos) einiges getan hat, vor allem beim Gebäude links am Bild.

Wir werden für Sie den Fortschritt dieses Projekts natürlich weiter begleiten und immer wieder einmal darüber berichten. Hier ist das aktuelle Bild für Sie – Sie können es durch Anklicken vergrößern:

Nine Rivers Distillery in China Baustand Ende Juli 2023