TTB-Neuheit: Kommt ein neuer Tullibardine in der Core Range? Tullibardine 18yo

Als einzigen Tullibardine mit Altersangabe kennen wir alle den Tullibardine 15yo – ansonsten sind die Mitglieder der Core Range des Highland-Brennerei alle alterslos abgefüllt.

Nun aber scheint sich das zu ändern, und in die Range dürfte, so zumindest deutet es unser Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an, ein neuer Tullibardine 18yo aufgenommen werden. Er wird mit 43% vol. Alkoholgehalt abgefüllt werden und stammt aus nicht näher spezifizierten Bourbon- und Sherrycasks.

Auf dem Rückseitenetikett finden wir einige Angaben zum Geschmack des neuen Tullibardine 18yo: In der Nase Trockenfrüchte und wärmende Gewürze, Vanille und reife Eiche. Am Gaumen soll er dann Zimt, Muskat und kandierter Ingwer bringen, mit einer Spur braunem Zucker. Das Finish wird als süß und würzig mit einem weichen, buttrigen Finale beschrieben.

So sollen die Etiketten aussehen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.