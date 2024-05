Vor einiger Zeit wählte das Magazin Der Wiskybotschafter das Brühler Whiskyhaus zu „Germany’s Best Whisky Shop 2024 Gold“ – und jetzt wurde diese Auszeichnung durch eine zweite, unabhängige Jurierung aus einer Zusammenarbeit vom Whisky Guide Deutschland und dem VDW e.V. bestätigt: Der Shop in Brühl, der auch als unabhängiger Abfüller (A Dream Of Scotland) bekannt ist, erhielt die Auszeichnung als „Best Whisky Shop 2024“.

Das Team rund um Marco Bonn freut sich dementsprechend wohl mehr als nur doppelt – und sendet uns die nachfolgende Presseinfo. Bleibt uns nur noch, allen im Brühler Whiskyhaus herzlich zu dieser Leistung zu gratulieren und die Info hier für Sie wiederzugeben:

Brühler Whiskyhaus schafft Double und erringt nun auch Auszeichnung zum „Best Whisky Shop 2024“

Vom 3. bis 4. Juni fand das 3. Festival des deutschen Whiskys bei der Steinwald-Brennerei Schraml statt.



Wir waren begeistert von der Gastfreundschaft und den vielen tollen Menschen, die wir vor Ort treffen durften. Unserer Meinung nach hat der deutsche Whisky in den letzten Jahren einen qualitativen Quantensprung gemacht.

Im Rahme dieses Festivals wurde in Zusammenarbeit vom Whisky Guide Deutschland und dem VDW (Verband Deutscher Whiskyhersteller) e.V. auch der „German Whisky Award“ verliehen.

Hier durften wir uns über die Auszeichnung „Best Whisky Shop 2024“ freuen. Mit dieser Auszeichnung können wir nun voller Stolz verkünden: Wir haben das Double!

Ende letzten Jahres wurden wir bereits vom Whisky-Botschafter zu „Germany’s Best Whisky Shop 2024 Gold“ ausgezeichnet.

Dazu Marco Bonn:

„Ohne mein tolles Team, wäre dies alles nicht möglich, aber die beiden Auszeichnungen bestärken uns darin auch in den nächsten Jahren unseren Kurs – Qualität, Leidschafft und eine ordentliche Portion Menschlichkeit beizubehalten und für die vielen Whiskyliebhaber eine der besten Adressen in Sachen Genuss in Deutschland zu sein.“

Wir freuen uns riesig und bedanken uns bei unseren Kunden für das fortgesetzte Vertrauen!

Euer Team vom Brühler Whiskyhaus