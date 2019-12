Es ist wieder soweit: Das Brühler Whiskyhaus bringt die Neuauflage der jährlichen Charity-Abfüllung „Comhlan“ (gälisch für das Wort „Gruppe“) – ein Bottling, mit dem das Whiskyhaus unter Marco Bonn ohne Gewinnabsicht für einen guten Zweck sammelt.

Diesmal gibt es 309 Flaschen eines 10 Jahre alten Whiskys aus der Brennerei Bruichladdich auf Islay, der in einem Rivesaltes Weinfass reifen konnte. Abgefüllt ist er mit 57% vol.

Seit Bestehen der Comhlan-Aktion hat das Brühler Whiskyhaus bereits über 25.000 Euro an verschiedene karitative Institutionen spenden können (ein Teil des Betrages wurde auch vom Whiskyhaus Brühl aus der eigenen Tasche „aufgefettet“). Worum es diesmal geht, sagt Marco Bonn selbst:

Wir sammeln mit unserer Comhlan 5.0 Aktion dieses Jahr für das Hospiz in Brühl. Sollte Eure Spendenbereitschaft wie in den letzten Jahren hoch sein, so will ich das auch persönlich unterstützen. Bei Erreichen der Marke 5.000 Euro in diesem MoneyPool, lege ich aus eigener Tasche 1.000 Euro oben drauf. Also liebe Whiskylovers gebt Euch einen Ruck und unterstützt den guten Zweck 😉