Die Versteigerung der größten Single Malt Whiskyflasche der Welt (105,3 Liter Tomintoul 14yo, wir berichteten) endete am Sonntag so, wie es vielleicht zu erwarten war. Angus Dundee Distillers, als Eigentümer der Destillerie Tomintoul, erhielt den Zuschlag für £ 15.000. Also exakt die Summe, auf die die Flasche vor Auktionsbeginn auch geschätzt wurde.

Die Flasche mit einer Höhe von 4 Fuß 9 Zoll und einer Kapazität von 5250 Drams soll nun wieder an ihren Geburtsort zurück. In der Brennerei Tomintoul in den Cairngorns wird die Flasche für die Besucher ausgestellt.