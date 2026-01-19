Die Messabfüllungen von The Single Cask auf The Village 2026 in Nürnberg

Der unabhängige Abfüller The Single Cask wird auf der Whiskymesse The Village in Nürnberg vom 6. bis 8. Februar 2026 vier Messabfüllungen vorstellen. Diese sind ausschließlich auf der Whiskymesse zu verkosten und zu kaufen, und dies selbstverständlich auch nur so lange der Vorrat reicht.

Alle Details und Einzelheiten sowie Verkostungsnotizen im folgenden Presse-Infotext, den wir erhalten haben:

Die Messabfüllungen von The Single Cask auf The Village 2026

Auf der Village 2026 in Nürnberg haben wir ein paar besondere Abfüllungen von TSC am Start.

Alle Whiskies sind ausschließlich auf der Whiskymesse The Village 2026 am TSC Stand E61 Halle 12 zu verkosten und zu kaufen, solange der Vorrat reicht. Alle Whiskies wird es auch im Gradls Speakeasy Pub geben.

TSC The English Whisky Distillery

Oloroso Octave mit 60,9% Vol und 60 ppm!

Nase: Süßer Sherry dominiert, begleitet von dunklen Rosinen. Zarte Impressionen von Christmas Pudding mit dezent würziger, warmer Festtagsnote. Sanfte Holzankern und eine leise Karamelligkeit verleihen dem Duft Tiefe.

Geschmack: Auftakt mit deutlicher Rosinenfülle, vereint mit dem Sherry-Fond zu einer reichen Fruchtigkeit. Würziges Holz tritt in den Vordergrund, verleiht Struktur und eine leicht rauchige, beherrschte Note. Trockenheit kommt früh durch,

bleibt balanciert durch eine elegante Sherry-Süße. Der Sherry wird durch eine cremige Textur abgerundet, die Mund und Geschmack mit milder Süße und Tiefe versieht.

Abgang: Trocken bleibt der Abgang, mit deutlicher Würzigkeit, die lange nachhallt. Sherry- und Frucht-Nuancen verweilen, doch die Süße zieht sich zurück, sodass trockene Holz- und Gewürznoten sowie leichte Rauchnoten dominieren.

KVP 119,00 Euro

TSC Tomintoul

Garrison Bourbon Barrel 62,2% Vol.

HÖSTI Edition 2026

Nase: Reife Süße steigt empor, getragen von zartem Fudge und cremiger Sahne. Karamell schmiegt sich warm an die Nase, während dezente Holz- und Bourbon-Noten im Hintergrund behutsame Tiefe verleihen. Die Duftlandschaft wirkt insgesamt einladend – fast wie ein verführerischer Dessert-Traum.

Geschmack: Ein volles, intensives Süß-Erlebnis öffnet sich am Gaumen. Die Karamellnote dominiert klar und wird von cremiger Sahne ummantelt, sodass Werther’s Echte fast greifbar wird. Das Mundgefühl ist üppig und süß, zugleich würzig genug, um subtile Komplexität zu bewahren.

Abgang: Mittellang und trocken, mit einer fortdauernden Karamellspur, die sich sanft verflüchtigt. Ein reizvoll süßes Finale, das zum Wieder in-die-Nase-Stecken einlädt.

KVP 119,00 Euro

TSC Inchgower

Ruby Port Weine Barrel 60% Vol.

Nase: Sanfte Holznoten, dazu geröstete Haselnüsse und eine klare Vanille. Die Süße des Brioche wird von Butter veredelt und eine warme Frische zieht ein, als würde man frisch gebackene Ofenluft einatmen. Eine dezente floral-fruchtige Nuance rundet das Ensemble ab, ohne aufdringlich zu wirken.

Geschmack: Reife, süße Trauben treten sofort hervor und verbinden sich mit einem sirupartigen Mundgefühl. Dahinter entfaltet sich dunkle Schokolade, deren Bitterness angenehm milde wirkt. Ein cremiger Unterton von feiner Vanillecreme balanciert die Süße,

während eine subtile Würze von gerösteten Nüssen dem Ganzen Tiefe verleiht.

Abgang: Trocken und langanhaltend, begleitet von einer deutlich spürbaren Eiche/Holznote. Die Wärme bleibt im Nachklang präsent, ohne aggressiv zu werden, und hinterlässt eine elegante, bleibende Sinnlichkeit.

KVP 99,00 Euro

TSC Ruadh Mhor at Glenturret Distillery

Refill Oloroso Octave 59,9% Vol.

Nase: Rauchige Noten treffen auf Getreide und braunen Zucker, begleitet von einem reifen Pfirsich. Warme Holztöne verbinden sich mit Malz zu einer bodenständigen Basis. Die Aromen entwickeln sich allmählich, mit leichter Röstaromatik im Hintergrund. Der Pfirsich bleibt präsent, ohne überladen zu wirken.

Geschmack: Textur sirupartig und cremig, mit dunklen Keksen und Brownie-Charakter. Die Süße bleibt deutlich spürbar und wird von Malz- und Karamellnoten getragen. Malzuntertöne ziehen durch den Gaumen,

während der Rauch dezent im Hintergrund mitschwingt. Pfirsichfrucht sorgt für Frische und eine zarte Säurenote.

Abgang: Mittel lang und angenehm warm, Rauch bleibt zurückhaltend wahrnehmbar und klingt langsam ab. Die Balance zwischen Süße, Malz und Rauch bleibt stabil, mit einer leichten würzigen Note am Schluss. Insgesamt eine klare, harmonische Vorstellung von Süße, Malz und Rauch.

KVP 119,00 Euro

Wir danken sehr unserem Freund Dirk Schlüter vom Schlüters Geniessertreff, der die Verkostungsnotizen geschrieben hat! Dem ist nichts hinzuzufügen!