Premiere für Mike Werner bei „The Village“ – gekrönt von seiner legendären Aftershow Party am Samstag!

Mikes Whiskeyhandel feiert in diesem Jahr seine Messepremiere auf „The Village 2026“. Vom 06. bis 08. Februar 2026 präsentiert Mike Werner dort seine Auswahl amerikanischer Bourbons und Small Batch Whiskeys (wir berichteten). Am Samstag, dem 07. Februar, gibt es eine weitere Premiere. Denn ab 18:30 Uhr lädt Mike Werner zu seiner mittlerweile legendären Aftershow-Party. Was Sie dort bis 22:00 Uhr erwarten dürfen, erfahren Sie in der kurzen Info, die wir erhalten haben:

Am Samstag, 07.02.2026 von 18:30 bis 22:00 Uhr lädt Mike Werner zu seiner mittlerweile legendären Aftershow-Party: Es erwarten euch nicht nur großartige Whiskey-Highlights – sondern auch Whiskey-Background-Music, Bier, Wein, Mike´s Lemonade sowie Bouvet in einzigartiger Atmosphäre.

Ein Muss für Genießer und Nachtschwärmer.

Noch Resttickets verfügbar – Ticketverkauf über die „The Village“ – Homepage.

