House of Hazelwood präsentiert mit Warehouse Reserve neue Limited Edition

Unter dem Namen House of Hazelwood erscheinen aus der privaten Sammlung der Familie Gordon, Besitzer des Unternehmens William Grant & Sons, seltene und rare Scotch Whisky Abfüllungen. Mit der Warehouse Reserve beginnt nun eine neue Reihe exklusiver Abfüllungen aus den privatesten und seltensten Reserven der Familie.

House of Hazelwood Warehouse Reserve Batch 1, abgefüllt mit 51,4 % Vol., ist ein 36 Jahre alter, stark sherrybetonter Blended Scotch Whisky aus dem privaten Lagerhaus der Familie Gordon in Dufftown. Die Abfüllung zeichnet sich durch eine tiefe, dunkle Farbe und ein vielschichtiges Bouquet von Maraschino-Kirschen, Kaffeebohnen, Melasse und zarten Rosennoten aus. Am Gaumen präsentiert er sich vollmundig, reichhaltig und füllig – zunächst süß, bevor er in einen außergewöhnlich langen, trockenen und wärmenden Abgang übergeht.

Die auf nur 150 Flaschen limitierte Abfüllung ist ausschließlich auf Einladung und für Gäste erhältlich, die die Lagerhäuser von House of Hazelwood in Dufftown besuchen. Unverbindliche Preisempfehlung: £1,650, was etwas 1.900 € entsprechen würde.