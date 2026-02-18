Serge verkostet: Acht Blended & Secret Malts

Acht Whiskys, von denen Serge Valentin nicht wirklich sagen kann, aus welcher Destillerie sie stammen, hat er heute für seine Verkostung versammelt. Bei manchen Secrets (es sind alle Secret Speysiders) gibt es Gerüchte, woher sie stammen könnten, aber sie sind für Serge nicht überprüfbar und er zitiert sie auch folgerichtig nur als solche. Sicher ist er sich aber bei einem: Alle acht Abfüllungen können sehr überzeugen – mit Wertungen zwischen 87 und 92 Punkten.

Unsere Tabelle gibt wie immer einen recht trockenen Überblick über die Verkostung:

Abfüllung Punkte

Secret Speyside 24 yo 1997/2022 (50.3%, Thompson Bros., refill barrels, 540 bottles) 87 St Bridget’s Kirk ‘Solera Batch #5’ (48.5%, Hannah Whisky Merchants, blended malt, fino-oloroso finish, 2025) 87 Living Souls 3 yo (46.15%, Thompson Bros. x Living Souls, blended Scotch, 2025) 87 Secret Highland 35 yo 1985/2020 (47.4%, Mancarella for Scotch 88 Ukrainian Whisky Community, cask #13, hogshead, 88 bottles) 88 Glen Avon 15 yo (57%, Gordon & MacPhail for Sestante, +/-1985) 91 Secret Speyside 45 yo 1979/2025 (50.3%, The Whisky Blues, refill bourbon hogshead, cask #12312, 91 bottles) 89 House of Hazelwood 47 yo (43.7%, OB, Charles Gordon Collection, blended malt, 137 bottles, 2024) 92 Secret Speyside 49 yo 1975/2025 (43.8%, The Whisky Blues, refill bourbon hogshead, cask #8165, 86 bottles) 90

Und als Titelbild bringen wir eine Destillerie, die der Ursprung eines der Whiskys sein könnte – aber ganz im Sinne der Whiskyfun Mystery Session ohne schriftlichen Hinweis auf sie…