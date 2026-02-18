Uncle Nearest wird zum Kriminalfall? Insolvenzverwalter erhebt schwerste Vorwürfe – Investoren wollen klagen

Die Geschichte rund um Uncle Nearest wird immer dunkler und unglaublicher: Businesstimes berichtet in einem Artikel, dass der Insolvenzverwalter Phillip Young nach seinen Versuchen, sich einen Überblick über die Gesamtsituation der Nearest Green Distillery zu verschaffen, schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen und seine Besitzer erhebt:

So sollen alle Geschäftsunterlagen vor dem Jahr 2024 vernichtet worden sein, der Schuldenberg soll über die bereits bekannten 108 Millionen Dollar bei Hauptkreditgeber um weitere 50 Millionen Dollar höher sein, und die Destillerie hatte Schwierigkeiten, die Arbeitskräfte zu bezahlen. Zudem habe man seitens Uncle Nearest seit 2018 (!) keine Steuererklärungen mehr abgegeben.

Um den Betrieb der Brennerei fortführen zu können, sei eine Refinanzierung oder ein Verkauf nötig – trotz des Fassbestandes der Brennerei sei beides nicht zustande gekommen. Nun drohe in absehbarer Zeit die Schließung.

Fawn Weaver, die Gründerin und CEO der Firma, hatte den Wert des Unternehmens 2023 mit 1,1 Milliarden Dollar angegeben – der Masseverwalter gibt nun an, dass er keinerlei belastbare Daten habe, dass das Unternehmen jemals diese Summe wert gewesen wäre. Im Gegenteil: Man habe den Auftstieg durch völlig unverantwortliche Schuldenaufnahme herbeigeführt, am Ende Monat für Monate eine Million Dollar verloren. Seinen Zahlen nach habe das Unternehmen einen Wert von 100 Millionen Dollar, ein Zehntel von dem, was Weaver angegeben habe, und deutlich weniger als der Schuldenstand. Zudem gäbe es einige verdächtige Finanztransaktionen zwischen Uncle Nearest und leitenden Angestellten des Unternehmens aus dem Jahr 2024 und 2025.

Eine Gruppe von 20 Investoren bereitet nun eine Klage gegen das Unternehmen und die Investment Bank First Dominion Capital vor, habe sie aber noch nicht eingereicht, um den Insolvenzprozess nicht zu erschweren. Ob diese Zurückhaltung noch länger andauern wird, ist fraglich.

Fawn Weaver antwortete auf den Report des Masseverwalters, dass alle Schwierigkeiten auf Fehlverhalten des ehemaligen Finanzdirektors zurückzuführen seien und durch den Masseverwalter noch verschlimmert wurden. Sie gibt den aktuellen Wert des Unternehmens immer noch mit 500 Millionen Dollar an.

Eine Übersicht über alle Artikel zu Uncle Nearest können Sie hier finden. Und wir bleiben natürlich für Sie am Ball…