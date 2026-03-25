Uncle Nearest CEO Fawn Weaver steht vor weiterem Maulkorberlass

Wir würden so gerne über neue Abfüllungen aus der Nearest Green Distillery berichten, denn diese wussten durchaus zu gefallen, aber leider gibt es von dort seit der durch über 100 Millionen Dollar Schulden erzwungenen Insolvenzverwaltung nur mehr Streit und gegenseitige Beschuldigungen zu vermelden.

Nach dem ablehnenden Bescheid gegen einen Chapter 11 Bankrott, den CEO Fawn Weaver beantragt hatte, um aus der Insolvenzverwaltung zu entkommen und wieder selbst die Geschicke der Brennerei in die Hand zu nehmen, setzt jetzt der Insolvenzverwalter Phillip G Young den nächsten Schritt: er will gegen Fawn Weaver sowie gegen ihren Ehemann und Grant Sidney, einen Investor der Weavers, einen weiteren Maulkorberlass durchsetzen, damit diese „den Prozess nicht ständig in die Medien bringe und damit die Insolvenzverwaltung erschwere“. Weaver hätte das erste Schweigegebot des Gerichts ständig und vorsätzlich mißachtet, indem sie fortwährend in sozialen Medien postete.

“In this case, there are abundant facts and findings that allow this court to infer that Ms Weaver acted knowingly, and in bad faith, by filing unauthorised bankruptcy petitions and talking about them, at length, on social media and to employees, vendors, distributors, and creditors.” Phillip G Young

Ein potentieller Käufer der Vermögenswerte von Uncle Nearest soll sich auf Grund der ständigen öffentlichen Aussagen von Fawn Weaver aus den Verhandlungen vorerst zurückgezogen haben, berichtet der Artikel auf The Spirits Business.

Young fordert zudem finanzielle Sanktionen in Höhe von insgesamt 75.000 US-Dollar gegen die Weavers (25.000 US-Dollar pro unbefugtem Antrag, zu denen sie wegen der Zwangsverwaltung keine Berechtigung hatte). Fawn Weaver bestreitet die Vorwürfe und meint, sie hätte sich vor dem Einbringen der Anträge qualifizierte Rechtsmeinungen eingeholt.

Eine Entscheidung über die Begehren des Masseverwalters ist ausständig.