Am 9. Mai zwischen 12 und 18 Uhr findet in der Dortmunder Innenstadt eine „etwas andere Whiskymesse“, wie der Veranstalter, Hilgering´s Whisky-Welt Dortmund, schreibt: Die Whisky & Friends 2026 ist klein im Format, aber mit viel Raum fürs Verkosten, miteinander reden und genießen. Die Aussteller versprechen eine große Bandbreite an interessanten Abfüllungen, zusätzlich gibt es regionale Kornbrände und Rum zu verkosten.

Mehr Infos bietet die untenstehende Aussendung – und auch die Bezugsquelle für Karten finden sie dort:

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Whisky & Friends 2026 in Dortmund– Genuss, Austausch und besondere Tropfen

Wer im Ruhrgebiet auf der Suche nach einer Whiskymesse abseits großer Hallen ist, sollte sich den 9. Mai 2026 vormerken: Mit „Whisky & Friends 2026“ lädt Hilgering’s Whisky-Welt zu einem bewusst persönlichen Messeformat mitten in der Dortmunder Innenstadt ein.

Von 12 bis 18 Uhr wird der Innenhof am Westenhellweg 114 zum lebendigen Treffpunkt für Genießer, Sammler und Branchenkenner. Statt dicht gedrängter Messestände erwartet die Besucher eine Atmosphäre, die Nähe schafft – und genau das macht den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus.

Eine große Auswahl renommierter Aussteller und Importeure präsentieren eine sorgfältig ausgewählte Bandbreite toller Whiskys: von seltenen Abfüllungen über spannende Neuerscheinungen bis hin zu wiederentdeckten Klassikern. Trotz reger Besucherzahl bleibt Raum für das, was Whiskyfans besonders schätzen – den direkten Austausch, ehrliche Gespräche und persönliche Empfehlungen.

Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Spirituosen wie Rum und feine, regionale Kornbrände. Verkostet wird zu fair kalkulierten Probierpreisen in 1-cl-Schritten – ideal, um sich durch möglichst viele verschiedene Abfüllungen probieren zu können.!

Für die passende Grundlage sorgt eine unkomplizierte Stärkung zwischendurch: Bratwurst und Dortmunder Bergmann Bier.

Der Eintritt beträgt 25 Euro und beinhaltet eine Verzehrkarte im Wert von 15 Euro.

„Whisky & Friends 2026“ steht exemplarisch für eine neue Generation von Whiskymessen: kleiner im Format, stärker im Erlebnis – und nah dran an dem, worum es wirklich geht: gute Gespräche, besondere Abfüllungen und echte Leidenschaft fürs Thema Whisky.

Tickets sind ab sofort direkt im Geschäft erhältlich.

Hilgering´s Whisky-Welt Dortmund

Westenhellweg 114

44137 Dortmund