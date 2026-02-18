Die Whisky Live Germany 2026 öffnet am 10. Oktober die Pforten für das interessierte Whisky-Publikum – mit einer Vielzahl an Ausstellern und Whiskys, die man dort alle mit seinem Ticket ohne weitere Kosten probieren kann.

Wer jetzt beim Ticketkauf noch zusätzlich 10 Euro sparen will, sollte sich beeilen – denn die Early-Bird-Tickets für den Publikumstag gibt es nur mehr bis Ostern. Link zu Sparangebot finden Sie in der Pressemitteilung unten:

Whisky Live Germany 2026 zum Vorteilspreis erleben – nur noch bis Ostern

Early-Bird-Tickets für den Publikumstag bis 05. April erhältlich

Hamburg, 18.02.2026 – Wer die Whisky Live Germany 2026 zum Vorteilspreis erleben möchte, sollte sich beeilen: Das Early-Bird-Ticket für den Publikumstag ist nur noch bis Ostern verfügbar. Bis einschließlich 05. April 2026 können Spirituosen-Fans ihre Tickets über die Website der Whisky Live Germany zum vergünstigten Preis von 69,99€ (statt 79,99€) sichern.

Am 10. und 11. Oktober 2026 öffnet das Congress Center Hamburg (CCH) erneut seine Türen für das Genuss- und Branchenevent. Besucherinnen und Besucher erwarten hunderte Whiskys, Rums und weitere Premium-Spirituosen im offenen Ausschank, exklusive Sonderabfüllungen sowie persönliche Begegnungen mit Lieblingsmarken und Branchen- VIPs.

Bereits jetzt können Gäste fest mit namhaften Ausstellern rechnen – darunter Signatory Vintage, Edradour, Diageo, Moët Hennessy, The GlenAllachie, Berry Bros. & Rudd, Duncan Taylor, Glencadam und Tomintoul.

Der Publikumstag findet am Samstag, den 10. Oktober 2026 statt. Der Messesonntag, 11. Oktober, ist als Fachbesuchertag den Profis vorbehalten.

Whisky Live Germany 2026 im Überblick

Öffnungszeiten: 10. Oktober: 11-18 Uhr (Publikumstag)

11. Oktober: 11-17 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg Website & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.