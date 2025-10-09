Wu Dram Clan bringt Whisky Live Hamburg Special – Glen Garioch 15 Jahre Oloroso Sherry Cask

Übermorgen startet die Whisky Live Germany in Hamburg – und die Zahl der dort angekündigten Messeabfüllungen hat sich soeben um ein weiteres, besonderes Bottling erhöht: Der Wu Dram Clan bringt einen 15 Jahre alten Glen Garioch zur Messe mit – gereift in einem Oloroso Sherry Cask. Die 191 fassstark abgefüllten Flasche sind exklusiv auf der Messe erhältlich, zu einem Preis von 99,99 Euro.

Hier alle Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Live Hamburg Special – Glen Garioch 15 Jahre Oloroso Sherry Cask

Es gibt Brennereien, die einfach Seele haben – und Glen Garioch gehört zweifellos dazu. Im kleinen Ort Oldmeldrum in den schottischen Highlands gegründet, blickt sie auf über 225 Jahre Geschichte zurück. Hier entstehen Whiskys mit Rückgrat und Charakter: kräftig, würzig, malzbetont – und immer mit jener warmen, nussigen Tiefe, die Fans der Marke so schätzen.

In Zeiten, in denen viele Destillerien auf moderne Leichtigkeit setzen, bleibt Glen Garioch ihrer Linie treu: traditionelle Kupferbrennblasen, langsame Destillation, volle Aromen. Das Ergebnis sind Whiskys, die an „old school“ Highland-Malts erinnern – ehrlich, komplex und handwerklich.

Für die Whisky Live Hamburg 2025 hat der Wu Dram Clan nun ein ganz besonderes Fass aus den Lagerhäusern ans Licht geholt:

Ein Glen Garioch 15 Jahre, gereift im Oloroso Sherry Cask – und genau das schmeckt man.

Schon beim ersten Nosing entfaltet sich eine faszinierende Mischung aus Cola-Nuss, dunkler Schokolade und gerösteten Haselnüssen, gefolgt von reifen Sauerkirschen, getrockneten Datteln und einem Hauch Leder. Am Gaumen zeigt sich die volle Kraft des Sherryfasses: saftig, dicht, mit einer eleganten Süße und würzigen Eichennoten, die perfekt mit der malzigen Glen-Garioch-Basis harmonieren. Das Finale ist lang, wärmend und erinnert an flüssigen Dessertwein – nur kräftiger und ehrlicher.

Gebrannt im Januar 2010 und im April 2025 in nur 191 Flaschen abgefüllt, kommt dieser Single Cask mit 53,3 % vol. ins Glas. Ein Whisky, der zeigt, wie wunderbar sich Glen Garioch und Oloroso Sherry ergänzen – zwei Charaktere, die miteinander tanzen, statt sich zu überlagern.

Messepreis: 99,90 € / 700ml

Exklusiv am Wu Dram Clan Stand – Halle E, Stand E1

Wer auf kräftige Sherryfassreifungen mit Tiefe, Würze und klassischer Glen-Garioch-DNA steht, sollte hier nicht zögern. Die Flaschenzahl ist streng limitiert – und wer erst kosten möchte, kann sich am Stand einen Dram gönnen, bevor er (oder sie) sich die eigene Flasche sichert.

Ein Whisky mit Ecken, Kanten und Seele – für Liebhaber des echten Highland-Stils.