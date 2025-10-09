Donnerstag, 09. Oktober 2025, 17:14:40
Wu Dram Clan bringt Whisky Live Hamburg Special – Glen Garioch 15 Jahre Oloroso Sherry Cask

Exklusiv für die Whisky Live Germany bringt der Wu Dram Clan einen limitierten, fassstarken Whisky aus Oldmeldrum mit...

Übermorgen startet die Whisky Live Germany in Hamburg – und die Zahl der dort angekündigten Messeabfüllungen hat sich soeben um ein weiteres, besonderes Bottling erhöht: Der Wu Dram Clan bringt einen 15 Jahre alten Glen Garioch zur Messe mit – gereift in einem Oloroso Sherry Cask. Die 191 fassstark abgefüllten Flasche sind exklusiv auf der Messe erhältlich, zu einem Preis von 99,99 Euro.

Hier alle Infos dazu:

Whisky Live Hamburg Special – Glen Garioch 15 Jahre Oloroso Sherry Cask

Es gibt Brennereien, die einfach Seele haben – und Glen Garioch gehört zweifellos dazu. Im kleinen Ort Oldmeldrum in den schottischen Highlands gegründet, blickt sie auf über 225 Jahre Geschichte zurück. Hier entstehen Whiskys mit Rückgrat und Charakter: kräftig, würzig, malzbetont – und immer mit jener warmen, nussigen Tiefe, die Fans der Marke so schätzen.

In Zeiten, in denen viele Destillerien auf moderne Leichtigkeit setzen, bleibt Glen Garioch ihrer Linie treu: traditionelle Kupferbrennblasen, langsame Destillation, volle Aromen. Das Ergebnis sind Whiskys, die an „old school“ Highland-Malts erinnern – ehrlich, komplex und handwerklich.

Für die Whisky Live Hamburg 2025 hat der Wu Dram Clan nun ein ganz besonderes Fass aus den Lagerhäusern ans Licht geholt:

Ein Glen Garioch 15 Jahre, gereift im Oloroso Sherry Cask – und genau das schmeckt man.

Schon beim ersten Nosing entfaltet sich eine faszinierende Mischung aus Cola-Nuss, dunkler Schokolade und gerösteten Haselnüssen, gefolgt von reifen Sauerkirschen, getrockneten Datteln und einem Hauch Leder. Am Gaumen zeigt sich die volle Kraft des Sherryfasses: saftig, dicht, mit einer eleganten Süße und würzigen Eichennoten, die perfekt mit der malzigen Glen-Garioch-Basis harmonieren. Das Finale ist lang, wärmend und erinnert an flüssigen Dessertwein – nur kräftiger und ehrlicher.

Gebrannt im Januar 2010 und im April 2025 in nur 191 Flaschen abgefüllt, kommt dieser Single Cask mit 53,3 % vol. ins Glas. Ein Whisky, der zeigt, wie wunderbar sich Glen Garioch und Oloroso Sherry ergänzen – zwei Charaktere, die miteinander tanzen, statt sich zu überlagern.

Messepreis: 99,90 € / 700ml

Exklusiv am Wu Dram Clan Stand – Halle E, Stand E1

Wer auf kräftige Sherryfassreifungen mit Tiefe, Würze und klassischer Glen-Garioch-DNA steht, sollte hier nicht zögern. Die Flaschenzahl ist streng limitiert – und wer erst kosten möchte, kann sich am Stand einen Dram gönnen, bevor er (oder sie) sich die eigene Flasche sichert.

Ein Whisky mit Ecken, Kanten und Seele – für Liebhaber des echten Highland-Stils.

