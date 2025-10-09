Serge verkostet: Ein Trio aus Glen Moray

Eine Originalabfüllung aus Glen Moray, die ein Finish in einem Tequila-Fass erhielt, und ein unabhängig abgefüllter Glen Moray aus einem 2nd Fill Sherry Hogshead werden heute von Serge Valentin verkostet. Auch wenn Serge, wie man zwischen den Zeilen herauslesen kann, kein großer Fan von Tequila-Finishes ist, findet er an der esten der Abfüllungen dennoch Gefallen.

Die höhere Wertung in der Verkostung erhält aber dennoch der Unabhängige – und weil Serge von ihm angetan war, gibt es noch relativ ungeplant einen dritten Whisky vom selben Abfüller (Decandent Drinks) dazu, der sich dann den Tagessieg schnappt:

Abfüllung Punkte

Glen Moray 10 yo 2014/2024 ‚Tequila Cask Finish‘ (55.2%, OB, Warehouse 1) 84 Glen Moray 10 yo 2014/2025 (57.1%, Decadent Drams, Decadent Drinks, 2nd fill sherry hogshead, 297 bottles) 89 Glen Moray 31 yo 1990-1991-1992/2025 (50.5%, WhiskyLand Chapter Seventeen, Decadent Drinks, refill hogsheads, 223 bottles, 2025) 90