Irland kommt zu Ihnen nach Hause: Irish Whiskey Wochenende 2025 vom 28. bis 30. 11. – alles zu Teilnehmer und Probensets

Am 29. und 30. November (und mit dem legendären Pre-Opening bereits ab 28. November) ist es wieder soweit: Das Irish Whiskey Wochenende, die wohl kompakteste Form, kreative irische Whiskeys abseits der Massenware kennenzulernen. Das Programm des Online-Festivals von irish-whiskeys.de, das 2020 zum ersten Mal über die Bühne ging, ist nun komplett und bringt acht irische Brennereien und damit acht prominent besetzte Master Classes.

Was genau Sie erwartet, und wie Sie die Tasting Sets für die Live Master Classes bestellen können, können Sie hier unten nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Irish Whiskey Wochenende 2025: Teilnehmer und Probensets

Beim Irish Whiskey Wochenende kommt der Geschmack Irlands in das Zuhause deutscher Whiskeygenießer. Für das diesjährige Onlinefestival am 29. und 30. November veröffentlichten die Organisatoren nun die vorstellenden Teilnehmer. Mit dabei sind alte Bekannte wie The Liberator Whiskey und die Blackwater Distillery. Aber auch neue Gesichter wie die Hinch Distillery und The Whistler Whiskey stehen auf dem Wochenendprogramm. Am Freitag sorgt ein Pre-Opening Livestream schon am Vorabend für die perfekte, irische Stimmung. Wer selbst teilnehmen möchte, kann ab sofort Probensets für die jeweiligen Masterclasses vorbestellen.

Irish Whiskey Wochenende: Die Teilnehmer

An zwei Tagen bietet das Irish Whiskey Wochenende wieder ein volles Programm aus acht Masterclasses. Darin stellen unterschiedliche Brennereien und Abfüller ihre Produkte vor. Wie jedes Jahr erwartet die Zuschauer ein erfrischender Mix aus Standardabfüllungen, unveröffentlichten Specials sowie exklusiven Fassproben. Diese acht Hersteller nehmen in 2025 am beliebten Onlinefestival teil:

Freitag:

Pre-Opening Livestream mit Mareike Spitzer & Gästen

Samstag:

Hinch Distillery

The Liberator Whiskey

Blackwater Distillery

Irish-Whiskeys.de Single Casks

Sonntag:

Ahascragh Distillery

Crolly Distillery

The Whistler Whiskey

Clonakilty Distillery

Acht Masterclasses: Mit den Probensets dabei sein

Für jede einzelne Masterclass können ab sofort Probensets online bestellt werden. Hierbei enthalten die Sets jeweils vier Samples zu je 5 cl. Optional ist zusätzlich ein Festivalglas erhältlich. Mit den Tagessets können auch komplette Festivaltage gebucht werden. Die Probensets für das Irish Whiskey Wochenende 2025 sind über den Onlineshop von Irish-Whiskeys.de ab sofort vorbestellbar. Dort finden sich auch alle Details zu den jweilgen Abfüllungen und Sets. Die Auslieferung erfolgt im November.

In jeder Bestellung ist der Zugang zur Streamingplattform für das gesamte Wochenende enthalten. Zudem bietet die Plattform eine Chatfunktion, so dass während der Masterclasses Fragen gestellt werden können. Wer nicht live dabei sein kann, erhält nach dem Wochenende einen Link und kann das gesamte Festival entspannt re-live nacherleben.

Das Irish Whiskey Wochenende: Eine Onlineinstitution

Enstanden im Coronawinter 2020 ist das Irish Whiskey Wochenende in seinem sechsten Jahr eine feste Institution im Kalender der Whiskeyfreunde. An zwei Festivaltagen bringt das Event die irische Whiskeyindustrie so nah an den Verbraucher, wie kein anderes deutschsprachiges Format. Dabei sind die exklusiven Einblicke, außergewöhnliche Abfüllungen und der direkte Austausch mit den Herstellern die Besonderheiten des populären Festivals.